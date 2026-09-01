Ký ức về một mùa Thu độc lập

Mùa Thu năm 1945, khi ấy Hoàng Huệ mới 17 tuổi, đang làm việc tại Sở Đúc kẽm. Cũng vào thời điểm này, cán bộ Việt Minh về địa phương vận động thanh niên tham gia cách mạng. Chàng trai trẻ đã rủ thêm bạn cùng đi đăng ký và sau đó được tham gia huấn luyện quân sự.

Nhiều danh hiệu cao quý của Đảng - Nhà nước tặng cụ Hoàng Huệ. Ảnh: Mỹ Dung

Ngày 2/9/1945, trong không khí của ngày Quốc khánh đầu tiên, Hoàng Huệ cùng đồng đội đi treo cờ, băng rôn khắp địa bàn. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về mùa Thu năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí cụ.

“Lúc ấy mình còn trẻ nhưng được tham gia cách mạng, tự hào lắm. Đất nước vừa giành được độc lập thì mình phải góp sức. Được làm những việc có ích cho cách mạng, mình vui và tự hào”, cụ Hoàng Huệ nhớ lại.

Từ năm 1946 đến năm 1948, ông Hoàng Huệ công tác trong quân đội. Do sức khỏe không đủ để tiếp tục chiến đấu, ông được chuyển lên Đệ tứ Chiến khu Đông Triều, làm công việc in ấn tài liệu.

Trong số những tài liệu được in có cả tài liệu tuyên truyền và tài liệu mật. Mỗi khi nhận tin địch có khả năng phát hiện nơi đóng quân, ông cùng đồng đội phải lập tức di chuyển máy móc, tài liệu.

Có những đêm, cả đơn vị rời đi trong vội vã, băng rừng hàng chục cây số để tìm nơi an toàn. Có khi việc di chuyển kéo dài nhiều ngày. Công việc phía sau chiến trường vì thế cũng gắn với những tháng ngày gian khó và hiểm nguy.

Năm 1948, khi vừa tròn 21 tuổi, chàng trai Hoàng Huệ được kết nạp vào Đảng. Từ dấu mốc ấy, cuộc đời ông tiếp tục gắn với nhiều chặng đường của đất nước và quê hương.

Cụ Hoàng Huệ (ngoài cùng bên trái) trong buổi họp mặt truyền thống về nguồn, cán bộ giáo dục công tác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 1945 - 1954. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau những năm công tác trong quân đội và tham gia Bình dân học vụ, ông trải qua nhiều vị trí trong công tác thống kê, công tác Đảng, nông nghiệp tại khu mỏ Hồng Quảng và Quảng Ninh. Tháng 5/1976, ông được giao làm Bí thư Thị ủy Đông Triều cũ. Năm 1984, cụ nghỉ hưu, khép lại gần 4 thập kỷ công tác.

Mùa thu mới

Con trai trưởng của cụ, ông Hoàng Hưng, sinh năm 1957, cho biết, ông biết được những năm tháng hoạt động cách mạng của bố đều từ mẹ kể và từ sự ghi dấu qua những phần thưởng của bố là những huân chương, huy chương, bằng khen được gia đình lưu giữ trong nhà.

"Ngày 2/9 là ngày gắn liền với những sự kiện đặc biệt của bố và cũng là ngày sinh của tôi. Năm nay lại càng đặc biệt và ý nghĩa hơn khi bố tôi đã bước sang tuổi 99, được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng", ông Hoàng Hưng chia sẻ trong niềm phấn khởi, xúc động.

Ở tuổi 99, cụ Hoàng Huệ vẫn còn nhớ được những năm tháng đầu tiên của cách mạng. Nhưng điều cụ quan tâm hôm nay không phải là nhắc lại những gì mình đã làm, mà là những đổi thay của quê hương, đất nước và tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Hoàng Huệ

Theo lời cụ Hoàng Huệ, quãng thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa cho cụ cơ hội chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của đồng bào miền núi, vùng dân tộc. Vì thế, những năm tháng công tác, ở cương vị nào cụ vẫn dành nhiều sự quan tâm cho đời sống người dân, nhất là ở những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện phát triển còn không ít khó khăn.

Năm nay, Quảng Ninh bước vào một dấu mốc mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sự đổi thay ấy không chỉ nằm ở diện mạo đô thị, hay những con số phát triển, mà trước hết phải được nhìn từ đời sống của người dân, nhất là những vùng còn khó khăn.

Điều mà người đảng viên 80 tuổi Đảng luôn mong muốn là đất nước ngày càng phát triển, quê hương ngày càng đổi thay, nhất là những vùng còn khó khăn tiếp tục được quan tâm để người dân có điều kiện cải thiện cuộc sống, cùng hưởng thành quả phát triển.

Cụ Hoàng Huệ (thứ hai từ trái sang) ôn lại những kỷ niệm với các con. Ảnh: Mỹ Dung

81 năm sau ngày cùng thanh niên treo cờ mừng Độc lập, cụ Hoàng Huệ vẫn đón Quốc khánh ở tuổi 99. Lá cờ năm nào đã ghi dấu từ tuổi trẻ đi đến Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.