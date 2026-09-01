Lá cờ gọi Tết về

Từ chân dãy núi nơi thác Bạch Vân ngày đêm đổ xuống trắng xóa, những con đường vào các thôn, bản vùng cao Quảng Tân rực lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Trong mỗi nếp nhà, người dân tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mâm cơm và những bộ trang phục truyền thống cho ngày Quốc khánh.

Như nhiều gia đình khác, những ngày này, bà Lỷ Thị Chín ở thôn Nà Pá đã dọn dẹp nhà cửa rồi cẩn thận treo lá cờ mới trước hiên.

“Nhiều năm nay, mỗi năm đến dịp 2/9, gia đình nào trong thôn cũng tự giác treo cờ. Nhìn lá cờ đỏ tung bay giữa núi rừng, trong lòng thấy tự hào và ấm áp lắm”, bà Chín chia sẻ.

Với người dân vùng cao Quảng Tân, ngày Quốc khánh cũng là dịp tạm gác công việc nương rẫy, gặp gỡ người thân, bạn bè và cùng nhau tham gia các hoạt động cộng đồng. Những bộ trang phục truyền thống được lấy ra, những món ăn quen thuộc được chuẩn bị, tạo nên không khí ngày hội trong các thôn, bản.

Đặc sắc chương trình Tết Độc Lập miền Sán Cố xã Quảng Tân

Không khí ấy hội tụ về khu vực thác Bạch Vân trong chương trình “Tết Độc lập miền Sán Cố”. Giữa không gian núi rừng, người dân trong những bộ trang phục truyền thống cùng du khách giao lưu, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng địa phương.

Những câu hát Sán Cố vang lên giữa núi rừng, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống và những mâm cơm được chuẩn bị từ sản vật bản làng. Những giá trị quen thuộc trong đời sống của người dân cũng từ đó được giới thiệu đến những người tìm về Quảng Tân trong dịp Quốc khánh.

Giữ hồn thôn bản, tìm hướng làm ăn

Với chị Lỷ Thị Tám, người dân thôn Nà Pá, những ngày hội như “Tết Độc lập miền Sán Cố” không chỉ là dịp bà con gặp gỡ, vui chơi. Đây còn là cơ hội để những món ăn, sản vật quen thuộc của thôn bản được giới thiệu đến nhiều người hơn.

Nhiều món ăn đậm bản sắc quê hương Quảng Tân

Chị Tám kể, xôi ngũ sắc, khau nhục, gà bản và những món ăn truyền thống vốn đã gắn với đời sống của người dân nơi đây. Khi du khách tìm về ngày hội, những sản vật ấy có thêm cơ hội trở thành hàng hóa, mang lại nguồn thu cho các gia đình.

“Tôi mong khách về đông hơn, bà con có thể bán được sản vật, làm homestay, có thêm thu nhập mà vẫn giữ được nếp sống của bản”, chị Tám chia sẻ.

Từ các thôn, bản, người dân tìm về khu vực thác Bạch Vân trong những bộ trang phục truyền thống, mang theo những món ăn, sản vật do chính gia đình làm ra. Sau các hoạt động tại ngày hội, mọi người lại quây quần bên mâm cơm bản địa, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống vùng cao.

Không gian ấy cũng thu hút những vị khách từ các địa phương lân cận. Chị Hoàng Thị Huyền, một du khách đến từ Hạ Long, thích thú khi được thưởng thức những món ăn và ngắm những bộ trang phục của người dân địa phương.

“Những món ăn ở đây rất lạ miệng, trang phục truyền thống cũng đẹp và có nét riêng. Tôi thích nhất là không khí gần gũi, mọi người vui vẻ, thân thiện, cảm giác như được hòa vào cuộc sống của bà con. So với những điểm du lịch đông đúc, ở đây có sự yên bình và mộc mạc rất riêng”, chị Huyền chia sẻ.

Đây cũng là dịp bà con giới thiệu, quảng bá về trang phục truyền thống

Với người dân Quảng Tân, mong muốn từ những ngày hội không chỉ dừng ở việc đón khách. Cảnh quan, văn hóa và sản vật bản địa nếu được giới thiệu phù hợp sẽ giúp người dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế ngay trên quê hương mình.

Theo ông Đào Biên Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân, chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh đang mở ra thêm cơ hội cho vùng cao. Điều địa phương kỳ vọng là những cơ hội ấy sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào.

Chiều xuống, cờ đỏ vẫn bay trên những nóc nhà vùng cao. Tại thác Bạch Vân, tiếng hát Sán Cố hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống, những mâm cơm bản địa và tiếng cười của người dân, du khách. Một mùa Quốc khánh nữa về với Quảng Tân, giản dị mà rộn ràng giữa núi rừng.