Và cách Hà Nội phản ứng với con số đó cũng cho thấy một vấn đề quen thuộc: Không chỉ là quy hoạch, mà là cách truyền đạt và giải trình chính sách.

Có một người bạn của tôi sống ngoài đê sông Hồng. Ngôi nhà của anh không lớn, nhưng là tài sản tích cóp cả đời. Từ khi nghe nói khu vực này nằm trong định hướng xây dựng đại dự án cảnh quan sông Hồng, anh bắt đầu bồn chồn. Không phải vì phản đối quy hoạch – anh hiểu thành phố phải thay đổi – mà vì một nỗi lo rất cụ thể: nếu phải rời đi, liệu tiền đền bù có đủ để mua lại một nơi ở tử tế, gần nơi làm việc, gần trường học của con?

Mấy hôm trước, anh gửi cho tôi một tin nhắn ngắn: “Chắc mình nằm trong 860.000 người bị di dời rồi”.

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy thực ra lại rất nghiêm túc. Nó phản ánh một tâm trạng đang lan khá nhanh trong xã hội khi con số 860.000 dân nội đô “có thể phải di dời” xuất hiện trong các thông tin liên quan đến quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội lên tiếng. Con số 860.000 không phải là kế hoạch di dời, mà chỉ là một giả định phục vụ bài toán kinh tế trong quá trình lập quy hoạch tổng thể. Nói cách khác, đó là một tham số kỹ thuật, không phải một quyết định chính sách.

Việc đính chính này là cần thiết, và cần được ghi nhận. Trong một vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nơi ở và sinh kế của hàng trăm nghìn người, việc cơ quan quản lý chủ động giải thích, làm rõ bản chất thông tin là một biểu hiện của trách nhiệm giải trình. Nó cho thấy cách tiếp cận đang dần thay đổi: Không chỉ làm quy hoạch, mà còn phải nói rõ quy hoạch cho xã hội hiểu.

Nhưng cũng cần nói thẳng, sự giải thích ấy đến khá muộn.

Con số 860.000 đã tồn tại trong không gian thông tin đủ lâu để bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Từ một tham số kỹ thuật, nó nhanh chóng được hiểu như một kế hoạch di dời cụ thể. Khi khoảng trống thông tin không được lấp đầy kịp thời, dư luận sẽ tự lấp bằng suy đoán – và trong thời đại mạng xã hội, quá trình này diễn ra gần như tức thì.

Đây không phải là lần đầu một câu chuyện quy hoạch rơi vào tình huống như vậy, và có lẽ cũng không phải là lần cuối nếu cách truyền đạt chính sách không thay đổi.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc đúng – sai của một con số, thì có lẽ chúng ta đang nhìn nhầm vấn đề.

Thách thức lớn nhất sẽ không nằm ở bản vẽ quy hoạch hay quy mô nguồn lực, mà nằm ở khả năng thuyết phục người dân. Ảnh: Thế Bằng

Hà Nội đang bị dồn đến một ngưỡng mà không thể tiếp tục né tránh. Khu vực từ Vành đai 3 trở vào, về cơ bản, đã chạm trần chịu tải của một đô thị. Ở nhiều nơi, mật độ dân cư lên tới 30.000–40.000 người/km². Những con số ấy không nằm trên báo cáo, mà hiện ra mỗi ngày qua những con đường tắc nghẽn kéo dài, những lớp học quá tải, những bệnh viện chật kín, và một không gian sống ngày càng bị thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, giãn dân không còn là một ý tưởng quy hoạch.

Nó là một yêu cầu tất yếu nếu Hà Nội muốn tiếp tục phát triển mà không đánh đổi thêm chất lượng sống.

Nhưng giãn dân, nếu chỉ hiểu như việc đưa người từ chỗ này sang chỗ khác, thì đó là cách tiếp cận quá đơn giản. Một khu phố không chỉ là đất và nhà. Nó là công việc, là các mối quan hệ xã hội, là nhịp sống đã hình thành qua nhiều năm. Một người bán hàng ở khu trung tâm không thể chỉ cần một căn hộ mới ở vùng ven; họ cần một môi trường kinh doanh tương đương. Một gia đình không chỉ cần nhà, mà cần trường học, bệnh viện, giao thông và cả cảm giác quen thuộc của cuộc sống.

Đó là lý do vì sao, suốt nhiều năm, các chương trình cải tạo chung cư cũ hay giãn dân nội đô luôn tiến rất chậm. Điểm nghẽn không nằm ở bản vẽ quy hoạch, mà nằm ở chỗ làm sao để người dân thấy rằng, sau khi rời đi, cuộc sống của họ không tệ hơn.

Vấn đề cốt lõi, vì thế, không phải là sẽ phải di dời bao nhiêu người, mà là Hà Nội có tạo ra được những nơi đến đủ tốt để người dân sẵn sàng rời đi hay không. Bởi nếu điểm đến không mang lại một cuộc sống ổn định hơn, hoặc ít nhất là không tệ hơn, thì mọi kế hoạch giãn dân, dù hợp lý đến đâu trên giấy, cũng rất khó thuyết phục được người trong cuộc.

Trở lại với con số 860.000, điều đáng chú ý là dù chỉ là một giả định trong quá trình tính toán, nó đã nhanh chóng tạo ra những phản ứng rất cụ thể. Người dân bắt đầu lo lắng về chỗ ở và sinh kế; giới đầu tư lập tức hướng sự chú ý về các khu vực như Đông Anh, Gia Lâm hay Hòa Lạc; còn các chuyên gia thì đặt ra hàng loạt câu hỏi về nguồn lực, hạ tầng và khả năng thực thi trong một bài toán có quy mô chưa từng có.

Một con số trên giấy, vì thế, đã đủ để kích hoạt cả một chuỗi phản ứng kinh tế – xã hội. Điều này cho thấy trong đô thị hiện đại, quy hoạch không còn là câu chuyện nội bộ của cơ quan quản lý, mà đã trở thành một yếu tố tác động trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường và tâm lý của người dân, ngay cả khi nó chưa được cụ thể hóa thành quyết định chính thức.

Chính vì vậy, cách thông tin được công bố và giải thích trở nên quan trọng không kém bản thân nội dung của quy hoạch. Hà Nội đã làm đúng khi lên tiếng đính chính, nhưng nếu nhìn rộng hơn, có lẽ cần một bước tiến xa hơn: chủ động giải trình ngay từ đầu, thay vì để thông tin lan ra trong trạng thái chưa đầy đủ rồi mới xử lý hậu quả. Với những chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người, sự minh bạch không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là điều kiện để hình thành niềm tin xã hội.

Và niềm tin ấy, suy cho cùng, chính là nền tảng để những thay đổi lớn có thể diễn ra mà không trở thành cú sốc.

Có thể con số 860.000 là không chính xác. Nhưng câu chuyện mà nó gợi ra lại hoàn toàn xác đáng. Hà Nội đang đứng trước một lựa chọn không dễ: hoặc tiếp tục chấp nhận một đô thị ngày càng chật chội, hoặc bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng với những xáo trộn không thể tránh khỏi.

Nếu con đường thứ hai là điều tất yếu, thì thách thức lớn nhất sẽ không nằm ở bản vẽ quy hoạch hay quy mô nguồn lực, mà nằm ở khả năng thuyết phục người dân tin rằng những thay đổi ấy thực sự mang lại một cuộc sống tốt hơn cho họ.

Bởi một thành phố có thể được vẽ lại bằng quy hoạch, nhưng nếu thiếu niềm tin, mọi bản vẽ rồi cũng chỉ dừng lại trên giấy.