Khởi nghiệp trên đất sỏi đá

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm vườn ở miền Tây nhưng cuộc sống mưu sinh lại đưa anh Trương Văn A Rin (SN 1988) ra Đà Nẵng lập nghiệp, với nghề thợ đá hoa cương. Anh gắn bó với nghề này nhiều năm.

Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, công việc gián đoạn, thu nhập bấp bênh, anh quyết định đưa vợ con về quê vợ ở Quế An (tỉnh Quảng Nam cũ), nay là xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) để tìm hướng đi mới.

"Thấy thổ nhưỡng ở đây phù hợp trồng cây ăn quả, tôi quyết định làm lại nghề truyền thống của gia đình", anh Rin kể.

Khởi đầu với 5.000m² đất thuê tại Quế An, anh Rin chọn trồng thử nghiệm 3 loại cây: Dừa, roi và bưởi. Với phương châm làm nhỏ - chắc tay - học dần, anh dành công chăm sóc kỹ lưỡng, áp dụng nhiều kỹ thuật mới.

Hơn 100 cây roi sớm cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm, năng suất khoảng 1 tấn/vụ, bán ra thị trường với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg. Kết quả ban đầu đã củng cố thêm niềm tin nơi anh về hướng đi này.

Vườn ổi của anh Rin đang vào mùa thu hoạch

Thấy được tiềm năng lâu dài của cây ăn quả, năm 2023, anh Rin thuê thêm 32.000m² đất đồi tại thị trấn Đông Phú (nay thuộc xã Quế Sơn).

Mảnh đất này từng được trồng keo nhiều năm nên đã chai cứng, nghèo dinh dưỡng. Để cải tạo, anh đào đá, san lấp mặt bằng, đưa phân hữu cơ và vi sinh vào phục hồi đất - một hành trình tốn kém cả thời gian lẫn công sức.

Đầu 2024, anh quyết định trồng 1.200 cây ổi và 350 cây roi. Đây là hai loại cây phù hợp với khí hậu miền Trung, có khả năng thích nghi tốt khi thời tiết khắc nghiệt, sản phẩm cũng dễ tiêu thụ.

Theo tính toán của anh, cây ổi có vòng đời thu hoạch hơn 10 năm, cây roi có thể tới vài chục năm. “Trồng cây cũng như đánh bạc nhưng phải có chiến lược”, anh nói.

Không chỉ dựa vào kinh nghiệm làm vườn của gia đình, anh chủ động nghiên cứu thị trường, học hỏi kỹ thuật canh tác hiện đại để đảm bảo sản phẩm có đầu ra ổn định.

Từ vùng đất nghèo dinh dưỡng, anh Rin tự tay cải tạo thành vườn cây xanh tươi

Khác với cách làm nông truyền thống, anh Rin đặc biệt chú trọng vào chiến lược chăm sóc cây.

Vườn ổi được cắt tỉa định kỳ để giữ tán thấp, dễ thu hoạch, đồng thời giảm nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Với cây roi, anh dùng kỹ thuật điều tiết sinh trưởng, giúp cây ra trái rải vụ, tránh tình trạng “trúng mùa - rớt giá”.

Đặc biệt, anh đầu tư hệ thống tưới tự động theo công nghệ Israel cho toàn bộ khu vườn. Hệ thống cho phép tưới chính xác từng gốc cây, tự động hòa phân bón, hẹn giờ tưới và có thể điều khiển từ xa bằng remote hoặc điện thoại.

Nhờ đó, vừa tiết kiệm được nhân công, vừa kiểm soát tốt lượng nước - yếu tố cực kỳ quan trọng ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt như miền Trung. Tổng vốn đầu tư cho mô hình hiện tại đã lên tới gần 2 tỷ đồng.

Hệ thống tưới tự động giúp tiết kiệm nhân công và nguồn nước