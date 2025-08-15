Tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Nhinh (38 tuổi, trú thôn An Châu) được nhiều người biết đến là một nông dân tiêu biểu. Mô hình nông nghiệp tuần hoàn của chị không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân trong vùng.

Từ công nhân thành chủ trang trại

Trước đây, chị Nhinh làm công nhân với mức lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi phát triển kinh tế nông thôn, chị quyết định dấn thân vào nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Nhinh thành công với mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn

Khởi đầu với 8 con dê giống và hơn 100 khóm thanh long ruột đỏ được địa phương hỗ trợ, chị mạnh dạn vay 370 triệu đồng từ ngân hàng và Hội Phụ nữ thôn để mở rộng sản xuất trên mảnh đất trồng keo kém hiệu quả của gia đình.

Ngoài đàn dê, chị còn nuôi bò, trồng mãng cầu, chuối lùn, rau ăn lá… và đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố. “Lúc đó đất toàn sỏi đá, không có người ở, tôi phải cải tạo từng chút một. Lại thiếu kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi nên nhiều khi cây trồng, vật nuôi bị bệnh, hiệu quả kinh tế không cao”, chị Nhinh nhớ lại.

Đàn dê hơn 100 con là nguồn thu chính của trang trại

Nhờ kiên trì, đàn vật nuôi và vườn cây dần cho thu nhập. Chị khéo léo kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, học hỏi từ những mô hình hiệu quả ở nhiều nơi, tìm hiểu qua sách báo, internet và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật.

Khi mô hình dần ổn định, chị chủ động tìm hướng đi mới để thích ứng với biến động thị trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Biến đất cằn thành "mỏ vàng"

Năm 2017, khi thị trường nông sản gặp khó, chị Nhinh linh hoạt chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ làm thức ăn cho dê và bò.

Đặc biệt, chị tận dụng phân bò, phân dê để nuôi trùn quế trên diện tích 100m² với 12 bể xây (mỗi bể 5m²). Với mô hình này, chị thu hoạch trùn quế gối đầu quanh năm, mỗi năm 4 đợt; mỗi ô nuôi cho trung bình 10kg trùn và 4 tạ phân hữu cơ.

Trùn quế được phối trộn với cỏ, cám, bắp làm thức ăn; phần dư bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg, còn phân hữu cơ bán 2.000 đồng/kg. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Khu nuôi trùn quế xử lý chất thải, cung cấp nguồn đạm tự nhiên cho vật nuôi

Trùn quế được phối trộn làm thức ăn cho vật nuôi hoặc bán ra thị trường

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, chị trồng thêm rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, rau muống, mồng tơi, rau dền… xen canh với dưa leo, đậu bắp, đậu đũa, bí xanh, bầu trắng, khổ qua, hoa thiên lý. Vườn rau luôn có sản phẩm xuất bán, được trồng theo mùa vụ để hạn chế dịch bệnh và cho năng suất cao.

Hiện, trên hơn 1ha đất trang trại của chị có hơn 110 con dê, 5 con bò, hơn 300 con gà (nuôi theo mùa), 1.500m² trồng rau quả, phần còn lại trồng cỏ. Mỗi năm, mô hình có doanh thu khoảng 300 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi ròng hơn 200 triệu đồng.

“Mô hình nông nghiệp tuần hoàn này không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản xuất mà còn giảm ô nhiễm môi trường, mang lại sản phẩm an toàn. Dù thị trường biến động, tôi vẫn có nguồn thu ổn định”, chị Nhinh chia sẻ.

Bằng sự bền bỉ và sáng tạo, chị Nhinh đã xây dựng nên mô hình trang trại xanh tuần hoàn, cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Về kế hoạch sắp tới, nữ nông dân 8X dự định mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cấp hệ thống chuồng trại và đưa cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất, thu nhập.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Xuân Thành – Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Vang – cho biết: “Mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn của chị Nhinh vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa xử lý tốt lượng phân động vật, bảo vệ môi trường và rất phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế nông thôn.

Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ những nông dân quyết tâm áp dụng các mô hình xanh, bền vững để nâng cao thu nhập”.