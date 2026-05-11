Mỗi nghệ sĩ mang đến một thế giới riêng với chất liệu màu nước, từ phong cảnh, đô thị, tĩnh vật, chân dung đến trừu tượng.

Các tác phẩm của Hải Tre tái hiện những góc phố Hà Nội trong giai đoạn "bình thường mới" năm 2021, gợi nhớ về giá trị của những điều giản dị trong cuộc sống. Chu Quốc Bình và Hoàng Quốc Đạt tiếp tục khai thác nhịp sống đô thị, nơi từng chi tiết nhỏ bé đều chất chứa ký ức và trải nghiệm cá nhân.

Nguyễn Phương Bắc mang đến những khung cảnh rộng mở, giàu năng lượng và tinh thần khám phá. Bảo Huỳnh hướng người xem về miền ký ức, như một cách nhìn lại những giá trị nền tảng của hiện tại. Dương Tôn Quốc Thụy đi sâu vào nội tâm tạo nên cuộc đối thoại lặng lẽ với cảm xúc.

9 họa sĩ đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, đồng thời góp phần nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần.

Trong khi đó, Nguyễn Thu Hà gợi nhắc về những kết nối đời thường qua tĩnh vật và chân dung. Bùi Duy Khánh khai thác thiên nhiên như một không gian giao hòa. Đinh Minh Thiện mở ra thế giới trừu tượng, chạm tới những suy tư mang tính bản thể.

Sự đa dạng trong phong cách sáng tác đã tạo nên một không gian cảm nhận mở, nơi mỗi người có thể tự tìm thấy những rung cảm riêng.

Việc tổ chức triển lãm trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe mang ý nghĩa đặc biệt. Thay vì chỉ xuất hiện trong bảo tàng hay gallery, các tác phẩm hội họa lần này hiện diện ở nơi mà con người thường đối diện với những lo âu, căng thẳng và sự bất an.

Họa sĩ Hải Tre xúc động chia sẻ, đây là điều mà nhiều nghệ sĩ luôn mong muốn: tác phẩm của mình được hiện diện ở một không gian mà con người thực sự cần đến sự an ủi và sẻ chia.

"Trong phòng khám, nơi bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người thân đều mang theo nhiều áp lực, sự hiện diện của nghệ thuật có thể khiến cảm xúc trở nên nhẹ nhàng hơn", anh nói.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, việc nhận diện và lắng nghe cảm xúc của chính mình vẫn là điều không dễ dàng. Vì thế Hơi thở màu nước gợi mở một hướng tiếp cận tự nhiên: thông qua hội họa, mỗi người có thể chậm lại, quan sát và kết nối với thế giới nội tâm.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm, kéo dài tới hết 17/5: