Họa sĩ Trầm Kim Hòa vừa tổ chức triển lãm Thiền trong cuộc sống tại TPHCM, giới thiệu không gian thiền - thư pháp - hội họa tối giản, giàu ý niệm và chiều sâu nội tâm.

Không gian triển lãm của họa sĩ Trầm Kim Hòa.

Đây là triển lãm cá nhân thứ 3 của anh tại Việt Nam, sau 2 triển lãm vào năm 2010 tại Hội Mỹ thuật TPHCM và chùa Linh Sơn (Đà Lạt).

Trầm Kim Hòa sinh ra tại TPHCM, trưởng thành và sinh sống tại Australia. Anh đã tham gia nhiều triển lãm thiền họa và thiền thư pháp tại Australia, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Canada…

Tác phẩm của họa sĩ chủ yếu biểu đạt đời sống qua góc nhìn của thiền nhưng không để tâm của người xem dừng ở cảm quan hay tình tự mà nó đưa họ nhận thức và xuyên qua những cảm xúc đó để trở về với sự thanh tịnh của nội tâm.

Họa sĩ Trầm Kim Hòa chia sẻ ý nghĩa tác phẩm với khách mời.

“Là một họa sĩ, tôi sẽ không tránh được những tháng ngày cô tịch, làm bạn với giấy, bút, mực. Đây là thời gian cần thiết cho tâm cảnh của một họa sĩ trong quá trình sáng tác, để tâm có thể dung hợp vào ý cảnh của tác phẩm một cách trọn vẹn, nhất là nghệ thuật về thiền họa và thư pháp. Tôi cho rằng tranh thiền chủ về ý cảnh, hình thức là thứ yếu”, họa sĩ cho hay.

Từ khi định cư tại Melbourne (Australia) năm 1984, Trầm Kim Hòa không ngừng theo đuổi hội họa, tìm thầy học hỏi và nghiên cứu thiền Phật giáo.

Quá trình tích lũy lâu dài đưa anh đến việc kết hợp thiền, thư pháp và hội họa thành một phương thức biểu đạt riêng, giữ tinh thần truyền thống nhưng không ràng buộc khuôn thức cũ.

Những chủ đề quen thuộc như chim chóc, hoa lá, phong cảnh… được anh thể hiện trong tác phẩm.

Về thư pháp, anh không viết theo lối viết truyền thống. Anh thường chọn một chữ hoặc một câu có ý nghĩa thiền, hoặc những câu anh phát biểu qua trải nghiệm đời sống.

Trong sáng tác, Trầm Kim Hòa thường chọn lối viết thảo thư, vì đường nét và cấu trúc của thảo thư rất thư thái, phóng khoáng, phù hợp với yêu cầu sáng tác của anh.

Đầu tiên, họa sĩ chọn một chữ hoặc một câu viết bằng thảo thư, quan sát hình dáng và ý nghĩa của chữ, sau đó hình dung, biến đổi đường nét và sắp xếp bố cục để tượng hình chữ viết đó. Trong mỗi tác phẩm vì thế đều phản ánh những suy tư và trải nghiệm nội tâm của anh về thiền trong cuộc sống.

Một số tác phẩm được trưng bày trong triển lãm

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận định khoảng 15 năm trở lại đây, TPHCM đã nở rộ nhiều triển lãm với không ít nhân tố mới.

“Thế nhưng, trong sự nở rộ đó, những triển lãm có lối đi riêng về ý niệm, phong cách và thị giác như Thiền trong cuộc sống của Trầm Kim Hòa còn hơi ít. Do đó, đây có thể là một bổ khuyết cần thiết cho đời sống mỹ thuật hiện nay”, Lý Đợi nhận định.

Triển lãm kéo dài đến hết 7/12 tại Chillala – House of Art, An Khánh, TPHCM.

Ảnh: NVCC