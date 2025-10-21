Trong 9 tháng năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạt động trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về mô hình tổ chức và điều kiện vận hành hệ thống điện. Song với sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, EVNSPC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh doanh và tài chính; giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại các tỉnh phía Nam.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác EVN vào ngày 17/10/2025 về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2025 và công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức giai đoạn 1, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết: 9 tháng đầu năm, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty đạt 67,079 tỷ kWh, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng điện thương phẩm đạt 64,715 tỷ kWh, tăng 2,43% so với cùng kỳ 2024. Các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng,… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch HĐTV EVNSPC phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, trong công tác đầu tư xây dựng, EVNSPC đã khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình, giải ngân 12.290 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch EVN giao năm 2025.

Đối với công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 1 EVNSPC cũng đã hoàn tất công tác sắp xếp, sáp nhập 21 Công ty Điện lực tỉnh, thành phố hình thành 8 Công ty Điện lực mới trực thuộc; giải thể các Điện lực cấp quận/huyện, thành lập các Đội quản lý điện đồng bộ với chính quyền 2 cấp và địa giới hành chính mới. Đây là bước kiện toàn quan trọng về bộ máy tổ chức, tạo tiền đề để EVNSPC tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành hệ thống điện trong giai đoạn mới.

EVNSPC tăng cường các giải pháp quản lý kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNSPC cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp, nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025 và năm 2026 EVN giao.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác EVN đánh giá cao nỗ lực, những kết quả đạt được của EVNSPC trong 9 tháng đầu năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức, song EVNSPC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng EVN giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý.

EVNSPC đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong 9 tháng đầu năm

Từ nay đến cuối năm và sang năm 2026, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN nói chung và EVNSPC nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo EVN đề nghị EVNSPC cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số,… nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

(Nguồn: EVNSPC)