Thuần hóa ‘sát thủ bầu trời’

Chiều mát, anh Phạm Minh Đức (SN 1993, tỉnh Cà Mau), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chim săn mồi tỉnh Cà Mau cùng các thành viên đưa những chú chim đại bàng, ó biển, chim cắt… đi huấn luyện.

Anh Đức biết đến thú chơi huấn luyện chim săn mồi từ năm 2017. Trước đó, anh Đức nuôi vẹt cảnh. Tuy nhiên nhiều lần anh thả, huấn luyện vẹt, chúng bị đại bàng, chim cắt… bắt mất.

Tốc độ, kỹ thuật săn mồi đỉnh cao cùng dáng hình oai vệ của loài chim được mệnh danh là "sát thủ bầu trời" khiến anh thích thú. Anh Đức tìm hiểu, nhận thấy trong, ngoài nước có rất nhiều người nuôi, huấn luyện các loài chim này.

Anh Đức yêu thích thú chơi huấn luyện đại bàng từ năm 2017.

Càng tìm hiểu, anh Đức càng bị thú vui nuôi, huấn luyện chim săn mồi cuốn hút. Từ chỗ chơi vẹt cảnh, anh chuyển sang nuôi, huấn luyện đại bàng.

Anh chia sẻ: “Thú vui này thường diễn ra dưới 2 hình thức: huấn luyện chim săn mồi; huấn luyện chim bay tự do trên bầu trời và quay về khi có hiệu lệnh của chủ.

Những năm trước, tôi và nhiều người cùng đam mê thành lập nhóm để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thuần dưỡng, huấn luyện chim đại bàng, diều hâu... tham gia các cuộc thi về chim săn mồi.

Năm 2023, để tạo sân chơi lành mạnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau quyết định thành lập Câu lạc bộ Chim săn mồi tỉnh Cà Mau, do tôi làm chủ nhiệm”.

Thành viên câu lạc bộ đa số là người trẻ tuổi.

Các thành viên của câu lạc bộ cho biết, quá trình thuần dưỡng, huấn luyện chim săn mồi mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự kiên trì.

Nếu bắt nhịp nhanh, sau khoảng 2-5 tháng, chim sẽ hiểu, thực hiện theo hiệu lệnh của chủ. Ngược lại, người chơi phải nhẫn nại huấn luyện cả năm.

Dù vậy, không phải trường hợp nào huấn luyện cũng thành công. Tỉ lệ chim bay mất, không quay trở về trong lúc tập luyện lên đến 50-60%.

Đối với các trường hợp chim không quay trở lại hoặc không thể huấn luyện, người chơi sẽ thả chúng về tự nhiên, không bẫy bắt hay tiếp tục nuôi…

“Chúng tôi nuôi, huấn luyện những chú chim này trong tâm thế tùy duyên. Nghĩa là khi đã huấn luyện thành công, chúng tôi thả chúng tự do chứ không nuôi nhốt.

Nếu mến chủ, muốn gắn bó, chúng sẽ ở lại. Ngược lại, nếu vì một tác động nào đó như: có bạn tình, môi trường sống không thích hợp mà chúng bay đi, chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

Sau khi trải qua huấn luyện, các chú chim săn mồi thân thiện, gần gũi với con người.

Tôi vẫn nói vui đây là thú chơi "đem tiền thả lên trời". Cũng vì lý do này, chúng tôi không mua bán, nuôi, huấn luyện các loài chim săn mồi giá trị cao, quý hiếm.

Chúng tôi chỉ nuôi giống bản địa, phổ biến như: diều lửa, ó cá, diều trắng, chim cắt, cú mèo, đại bàng biển… Đối với các giống chim nhập khẩu, thành viên đều có giấy phép của cơ quan chức năng”, anh Đức nói thêm.

Bảo vệ sân bay

Sau khi thành lập câu lạc bộ, anh Đức và các thành viên không chỉ nuôi, huấn luyện chim để thỏa đam mê. Các chú chim săn mồi có thêm nhiệm vụ mới là bảo vệ đường băng trong Cảng hàng không Cà Mau trước những loài chim rừng.

Anh Đức cho biết, xung quanh Cảng hàng không Cà Mau có nhiều cây cối, đồng ruộng nên thu hút các loại chim rừng. Vào mùa nước nổi, các loại cò kéo về, xuất hiện nhiều trong sân bay, đường băng.

Sự hiện diện của các loài chim này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc máy bay cất cánh, hạ cánh. Trước đây, ban quản lý sân bay phải thuê người đến xua đuổi các loại chim này.

Các thành viên câu lạc bộ trong một chuyến đến Cảng hàng không Cà Mau hỗ trợ xua đuổi chim rừng khỏi đường băng.

“Sau đó, câu lạc bộ hỗ trợ sân bay trong việc xua đuổi chim rừng bằng cách cho các chú chim săn mồi đã được huấn luyện xuất hiện.

Chỉ cần một vài cá thể chim săn mồi có mặt tại sân bay, cất tiếng, vỗ cánh, các loài chim rừng khác sẽ rời đi. Hoạt động này được chúng tôi thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao”, anh Đức nói.

Khẳng định thông tin trên, ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, sân bay có kết hợp với Câu lạc bộ chim săn mồi tỉnh Cà Mau thử nghiệm sử dụng chim săn mồi để đuổi chim rừng trong đường băng.

Bước đầu, hoạt động này có hiệu quả đối với một số loài chim nhỏ như: sẻ, sáo… Tuy nhiên, đối với các loại chim lớn như cò, vạc… thì chưa đạt hiệu quả cao.

"Hiện tại, việc đưa chim săn mồi vào sân bay để đuổi chim hoang chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa từ ngày 30/10/2025 đến ngày 31/10/2026 để triển khai các hạng mục của dự án mở rộng và nâng cấp cảng hàng không.

Sau khi mở cửa trở lại, nếu thấy cần thiết và muốn Câu lạc bộ Chim săn mồi tỉnh Cà Mau hỗ trợ xua đuổi chim rừng trong sân bay, chúng tôi sẽ xây dựng phương án, đưa vào kế hoạch hoạt động cụ thể và xin giấy phép từ Cục Hàng không”, ông Lâm thông tin.

Ngoài ra, anh Đức và các thành viên của câu lạc bộ cũng hướng đến việc bảo vệ, bảo tồn các loài chim săn mồi quý hiếm. Các thành viên ngoài việc huấn luyện còn nhân giống, tái thả về tự nhiên một số loài chim săn mồi.

Anh Đức và những người khác cũng tiếp nhận, giải cứu các loài chim săn mồi quý hiếm bị săn bắt, buôn bán.

Anh Đức cho biết, thú vui này không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn góp phần bảo vệ, bảo tồn các loài chim quý.

Sau khi giải cứu, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng chăm sóc, ổn định sức khỏe cho chim. Khi chim khỏe mạnh, câu lạc bộ sẽ kết hợp với cơ quan chức năng tái thả về tự nhiên.

Anh Đức tâm sự: “Thú chơi nuôi, huấn luyện chim săn mồi mang lại nhiều ý nghĩa. Ngoài thỏa mãn đam mê, thú chơi còn giúp chúng tôi giải trừ năng lượng tiêu cực, áp lực cuộc sống.

Hiện nay, trong câu lạc bộ có nhiều thành viên mới học lớp 8, lớp 9. Thú vui này không chỉ giúp các em giảm bớt căng thẳng mệt mỏi sau giờ học, mà còn rèn tính kiên trì, tình yêu động vật, yêu thiên nhiên qua việc gần gũi, huấn luyện chú chim săn mồi của mình”.

Ông Tạ Hoàng Nguyên, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau cho biết: "Câu lạc bộ Chim săn mồi tỉnh Cà Mau được thành lập với nhiều ý nghĩa. Ngoài tạo sân chơi lành mạnh, có ích cho người nuôi, câu lạc bộ còn phối hợp với sân bay Cà Mau trong kế hoạch xua đuổi chim rừng ra khỏi đường băng. Quan trọng hơn cả là câu lạc bộ sẽ hoạt động theo hướng cứu hộ, bảo tồn chim. Cụ thể, khi phát hiện các loài chim quý bị bẫy, bắt, câu lạc bộ sẽ tiếp nhận chăm sóc. Sau đó, các thành viên phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu, xác định loài chim này thích hợp với môi trường sống nào để tái thả về tự nhiên cho hợp lý. Hoạt động này rất hiệu quả. Bằng chứng là vừa qua, câu lạc bộ đã phát hiện, tiếp nhận, giải cứu, tái thả nhiều loài chim săn mồi quý, hiếm về tự nhiên”.

Ảnh: NVCC