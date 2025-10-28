Cảnh chị Hà biến các khối gỗ thành sản phẩm điêu khắc tinh xảo, đẹp mắt

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ xinh đẹp giới thiệu công việc điêu khắc gỗ. Sau khi được đăng tải, video thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận.

Tuy nhiên, đa số người xem tỏ vẻ nghi ngờ, không tin người phụ nữ có thể tự tay tạo ra những sản phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo, sống động. Một số khác cho rằng chị làm video để thu hút lượt xem, quảng bá sản phẩm.

Người phụ nữ trong video có tên Lê Thị Hà (SN 1992, TP Đà Nẵng). Chị Hà được xem là “của hiếm” trong nghề điêu khắc gỗ. Đến nay, chị đã có 15 năm kinh nghiệm trong nghề.

Chị Hà đã có 15 năm trong nghề điêu khắc gỗ

Chị Hà chia sẻ: “Điêu khắc gỗ là công việc khá nặng nhọc. Không chỉ liên tục tiếp xúc với bụi gỗ, dăm gỗ, người thợ phải có sự sáng tạo, năng khiếu hội họa, sức khỏe và tính kiên trì.

Công việc này thường gắn với đàn ông hơn, nên nhiều người không tin tôi có thể làm được. Lúc học nghề, tôi được thầy dạy từ bước cơ bản nhất. Vì thế khi thành thợ, tôi có thể tự tay hoàn thiện tác phẩm từ phôi gỗ ban đầu.

Hiện nay, tôi có cơ sở điêu khắc gỗ, có thợ làm việc cho mình. Dù vậy, tôi vẫn là người trực tiếp ra mẫu, tạo hình khối trước cho thợ. Những ngày cận Tết, hàng nhiều, tôi vẫn thức đêm tay búa, tay đục làm việc cùng thợ để kịp tiến độ”.

Chị Hà sinh ra trong gia đình không ai theo nghề gỗ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị thử sức với nghề trang điểm cô dâu, uốn tóc… Nhưng thấy công việc không phù hợp, chị đã sớm từ bỏ.

Sau đó, chị tình cờ được tiếp xúc với những người làm thợ mộc trong xóm. Thấy mình có năng khiếu hội họa, chị ngỏ lời, xin được thử sức với nghề điêu khắc gỗ.

Tại cơ sở gia đình, chị có thể tự tay hoàn thiện tác phẩm từ phôi gỗ ban đầu

Quyết định này của chị không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố chị liên tục phản đối, cho rằng con gái không phù hợp với nghề vất vả.

Trong khi đó, các xưởng mộc, điêu khắc gỗ cũng không muốn dạy nghề cho Hà vì sợ con gái chân yếu tay mềm, không theo kịp. Dù vậy, chị vẫn quyết tâm, vừa học nghề vừa làm trong xưởng gỗ.

Lập nghiệp

Có năng khiếu, sau 3 năm học nghề, từ học việc, chị Hà trở thành thợ, có lương hàng tháng. Để vững tay nghề, chị tiếp tục làm việc, tích lũy thêm kinh nghiệm trong các xưởng mộc.

Chị Hà chia sẻ: “Tôi đến với nghề điêu khắc gỗ như một cách tìm việc làm để kiếm sống chứ chưa yêu thích hay đam mê. Sau này, khi đã quen với nghề, tôi mới thực sự yêu thích nó.

Vì thế tôi cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mỗi ngày. Để nâng cao tay nghề, tôi học hỏi kinh nghiệm từ những người thợ lớn tuổi.

Tôi cũng ra các làng nghề nổi tiếng ở ngoài Bắc như Bắc Ninh, Nam Định (cũ) để tích lũy kinh nghiệm”.

Các sản phẩm điêu khắc gỗ của chị được đánh giá cao

Vững tay nghề, chị Hà quyết định mở xưởng điêu khắc gỗ riêng. Tuy nhiên, vì chưa có nguồn khách hàng đều đặn, chị nhiều lần thuê mặt bằng rồi lại trả.

Sau cùng, chị quyết định mang theo đồ nghề cùng tâm huyết về làm tại nhà. Mọi sản phẩm đều được chị tự tay sáng tạo, từ lên ý tưởng, tạo hình ban đầu, đục tạo hình khối đến chỉnh chi tiết và hoàn thiện.

Các sản phẩm của chị Hà đều được chế tác thủ công, độc bản và có hồn. Nhờ vậy, khi hoàn thiện, tác phẩm như: sơn thủy, sen hạc, đồng quê,... nhanh chóng được khách hàng biết đến và yêu thích.

Mỗi tác phẩm đều có bố cục phức tạp, nhiều tầng lớp, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao để tạo được chiều sâu và những đường chạm khắc mềm mại, tinh tế. Khi thực hiện, chị Hà thường kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ thuật, tạo nên hiệu ứng không gian tầng tầng lớp lớp như một bức tranh sống động.

Chỉ sau một thời gian ngắn chuyển về quê, chị bắt đầu có khách hàng đều đặn. Công việc phát triển, chị thuê thêm thợ.

Tại nhà, chị còn đào tạo miễn phí những người muốn theo nghề. Hiện tại, cơ sở của chị có 3 thợ chính với thu nhập trung bình 12-15 triệu đồng/tháng/người.

“Mỗi năm, cơ sở của tôi sản xuất trên dưới 15 tác phẩm lớn, giá trị cao. Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, độ tinh xảo, các tác phẩm điêu khắc gỗ tại cơ sở có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng”, chị Hà tâm sự.

Tùy theo nội dung và nhu cầu, các tác phẩm điêu khắc gỗ của chị thường được khách hàng lựa chọn làm quà tặng, trang trí phòng khách, phòng làm việc, phòng thờ hay sảnh lớn trong biệt thự, nhà cổ, quán cà phê... Một số sản phẩm kích thước lớn còn được dùng làm bình phong, vách ngăn hoặc tấm chạm tường, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho không gian sống.

Ảnh, clip: NVCC