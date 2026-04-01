Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 - là một trong những gương mặt nổi bật.

Khánh Như (ngoài cùng bên phải) đứng cùng top 3 và khi dẫn chương trình với MC Thiên Vũ.

Sinh năm 2004, cô gái 22 tuổi với chiều cao 1,69m và số đo 3 vòng 84-63-98cm đã chinh phục khán giả cùng ban giám khảo bằng phong thái tự tin, khả năng hùng biện và kỹ năng của MC song ngữ. Cô gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ, bản lĩnh và vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ.

Khánh Như cao 1,69m với số đo 3 vòng 84-63-98cm.

Sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, Khánh Như hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Từ nhỏ, cô tự học tiếng Anh qua phim ảnh, không ngừng hoàn thiện kỹ năng MC bằng cách tập nói trước gương, xem chương trình truyền hình và tham gia các cuộc thi ngay từ năm nhất đại học.

Cô sở hữu loạt thành tích ấn tượng: Quán quân Tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023 (kèm danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất), Quán quân Én Vàng UEF 2024 (cuộc thi MC sinh viên), Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế 2023... Cô còn là Cán bộ Đoàn - Hội Xuất sắc khoa Du lịch 2023, Đại sứ kết nối chiến dịch Global Volunteer tại AIESEC... Cô hiện là MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM và các thương hiệu lớn.

Trước khi bước vào Miss World Vietnam 2025, Khánh Như đã có nền tảng vững chắc từ các cuộc thi sắc đẹp sinh viên. Năm 2023, cô đoạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam, top 10 toàn quốc và danh hiệu Nữ sinh nhân ái. Hai năm trước, cô từng bỏ lỡ cơ hội tham gia Miss World Vietnam 2023 vì thiếu tự tin. Sau 2 năm rèn luyện, Khánh Như quyết định quay lại với tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để nắm lấy cơ hội.

Cô nổi bật ngay từ vòng Head to Head Challenge với phần thuyết trình về Vẻ đẹp của Việt Nam và triết lý "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?". Bài hùng biện nhấn mạnh rằng sự rực rỡ không chỉ là khoảnh khắc nổi bật mà là những nỗ lực hàng ngày, sống hết mình, bản lĩnh, tử tế và tạo giá trị cho xã hội, dù là "cây đại thụ che bóng" hay "cỏ xanh đồi trọc". Phần trình bày giúp cô trở thành thí sinh đầu tiên lọt top 20, đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp bản lĩnh.

Trong đêm chung kết, bước vào vòng ứng xử top 6, Khánh Như nhận câu hỏi từ hoa hậu Lương Thùy Linh về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Cô trả lời song ngữ, chỉ ra rằng Việt Nam với nền văn minh lúa nước lâu đời và vị thế xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nêu thực trạng: khoảng 848 triệu người trên thế giới vẫn thiếu ăn trong khi 1/3 lượng thực phẩm toàn cầu bị lãng phí mỗi ngày.

Vào vòng ứng xử top 3, trước câu hỏi của Miss World Opal Suchata có nội dung điều muốn gửi gắm điều gì đến thế giới về đất nước Việt Nam, Khánh Như trả lời bằng tiếng Anh, bày tỏ niềm vinh dự khi lọt top 3, nhắc đến hành trình đầy cảm xúc khi các thí sinh từ nhiều vùng miền cùng kể câu chuyện về lịch sử dân tộc, sức mạnh vượt qua đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ.

Phần ứng xử lưu loát của Khánh Như khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi cô không giành được ngôi vị cao nhất. Ngay sau chung kết, làn sóng tranh luận nổ ra trên mạng xã hội với nhiều ý kiến cho rằng Khánh Như nhỉnh hơn về khả năng ứng xử và ngoại ngữ, hạn chế về chiều cao so với Phan Phương Oanh.

Dù lỡ hẹn với vương miện, Khánh Như vẫn nhận được sự đánh giá cao từ các Hoa hậu tiền nhiệm như Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh về bản lĩnh sân khấu cùng tư duy sắc bén. Cô thần tượng MC Khánh Vy và luôn tin rằng "người nói bằng cảm xúc, bằng trái tim sẽ không dễ bị thay thế bởi công nghệ".

Phần thi ứng xử top 6 của Lê Phương Khánh Như:

