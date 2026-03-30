Phan Phương Oanh (SBD 211) đến từ Hà Nội đã trở thành Miss World Vietnam 2025 với hành trình thi đấu ổn định và đầy ấn tượng. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 74 dự kiến diễn ra năm 2027.

Sinh năm 2003, cô cao 1,73m, sở hữu số đo 3 vòng 83-61-92cm cùng vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và năng lượng tích cực, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám khảo lẫn khán giả ngay từ đầu cuộc thi.

Không chỉ sở hữu nhan sắc, Phương Oanh còn gây ấn tượng với trình độ học vấn và ngoại ngữ vượt trội: IELTS 7.5, tiếng Trung HSK 3, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0, đồng thời nhận học bổng Khuyến khích học tập 2 học kỳ liên tiếp năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Trước khi bước vào cuộc thi năm nay, Phan Phương Oanh đã có nền tảng vững chắc khi từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, giành danh hiệu Người đẹp biển và khẳng định vị thế qua các hoạt động tình nguyện và truyền thông.

Phương Oanh là người có hành trình trưởng thành đáng nể ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô từng giữ vai trò Chủ tịch CLB nhảy của THPT Phan Đình Phùng và giành Quán quân giải đấu High School Best Dance Crew năm 2020. Niềm đam mê với nghệ thuật và tinh thần lãnh đạo từ sớm đó tiếp tục được phát huy khi cô trở thành đại sứ truyền thông cho nhiều sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức, tiêu biểu như Global Volunteer - AIESEC, Bản lĩnh marketer.

Trong suốt hành trình Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh liên tục ghi dấu ấn tại các phần thi phụ quan trọng. Cô lọt top 4 Người đẹp bản lĩnh với phần thử thách Head to Head và Queen talk đầy tự tin, logic sắc bén; đồng thời ghi tên vào top 5 Người đẹp Thời trang và top 10 Người đẹp Du lịch.

Điểm nhấn nổi bật là màn trình diễn tài năng nhiệt huyết, kết hợp với khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát và phong cách chuyên nghiệp, giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn truyền thông. Phương Oanh không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mà còn bởi sự thông minh, bản lĩnh và tinh thần Sắc đẹp vì mục đích cao cả - tinh thần cốt lõi của Miss World.

Trong đêm chung kết, bước vào phần thi ứng xử top 6, Phương Oanh nhận câu hỏi từ hoa hậu Trần Tiểu Vy: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam về điều gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai"? Cô trả lời đầy tự hào rằng mình mong thế giới nhớ đến Việt Nam với quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng.

Cô dẫn chứng những dấu mốc lịch sử trọng đại trong năm 2025 như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam đang vươn mình trên nhiều lĩnh vực từ thể thao, văn hóa đến du lịch với thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức.

Bước vào phần thi ứng xử top 3, Phương Oanh tiếp tục tỏa sáng khi trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh trước câu hỏi về điều cô muốn giới thiệu với thế giới về Việt Nam nhân dịp đăng cai Miss World lần thứ 73. Cô nhấn mạnh vẻ đẹp của sự hòa hợp và tinh thần con người Việt Nam - không chỉ ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở những điều giản dị như một nụ cười, một chiếc bánh bò hay sự sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện.

Phương Oanh dẫn chứng hình ảnh cả nước chung tay hỗ trợ miền Bắc và miền Trung trong trận bão năm 2025 như minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc, trước khi khép lại bằng thông điệp ấn tượng: "Việt Nam không chỉ là một địa điểm - đó là nơi để bạn cảm nhận sự tự tin và kết nối với nhau".

Vượt qua 46 đối thủ để đăng quang Miss World Vietnam 2025, hành trình của Phương Oanh minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từ việc rèn luyện kỹ năng sân khấu đến lan tỏa thông điệp nhân ái qua các hoạt động cộng đồng sau khi chỉ dừng chân ở top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

