Quyết định đưa 5 con rời TPHCM đến Đà Nẵng sống, á hậu Diễm Châu mất hơn 1/2 thu nhập nhưng đổi lại cuộc sống quây quần, được dành toàn thời gian chăm con.

Đi chợ hết 5 triệu, cuộc sống 'thần tiên'

Kể từ khi đưa 5 con rời TPHCM đến Đà Nẵng, cuộc sống á hậu Diễm Châu thay đổi gần như hoàn toàn.

Trong video mới nhất, Diễm Châu dậy sớm đi chợ, mua lượng lớn tôm, bề bề, cua lông, mực, thịt heo, các loại cá và rau xanh, tổng chi phí khoảng 5 triệu đồng. Chị mất một buổi phân loại, sơ chế rồi bảo quản trong tủ đông để ăn dần.

Từ khi chuyển ra Đà Nẵng, sáng nào Diễm Châu cũng đi chợ vì hải sản ở đây tươi, rẻ, nhiều lựa chọn. Vài ngày trước, chị và các con còn dùng bữa tối ngoài vườn với tôm biển, mực và rau tự trồng.

Diễm Châu mua thực phẩm hết 5 triệu đồng

"Hạnh phúc đơn giản của mấy mẹ con là quây quần ăn uống, tận hưởng không khí biển mát mẻ. Cuộc sống thần tiên lắm", Á hậu Áo dài 2006 nói.

Hồi còn ở TPHCM, Diễm Châu thường đi làm từ sớm khi các con còn ngủ; tối về thì con đã ngủ, có khi cả tháng không gặp nhau nên việc cả nhà quây quần ăn cơm càng là điều xa xỉ. Những lúc ở nhà, chị cũng rất bận rộn, chỉ kịp nhắc các con học bài và "không biết tụi nhỏ có nghe không".

Diễm Châu đưa các con đi biển.

Đến lúc nhất định, Diễm Châu tự hỏi: "Mình kiếm tiền đến cuối cùng vẫn là để cho con. Nếu mình bỏ con bơ vơ, không lo tụi nhỏ học hành thì mình đi làm vì cái gì?" đồng thời muốn các con có trải nghiệm sống mới nên quyết định chuyển nhà. Chị chọn Đà Nẵng vì có nhiều trường tốt.

Thời gian đầu đến đây, á hậu chật vật vì phải lo nhiều thứ, vừa điều hành cơ sở kinh doanh từ xa vừa chăm sóc con, sắp xếp cuộc sống mới; hậu quả là doanh thu giảm đến 50-60%. Đổi lại, chị được ở bên con, quan tâm chúng nhiều hơn.

Sau hơn 1 năm, Diễm Châu và các con hoàn toàn thích nghi, tận hưởng cuộc sống ở Đà Nẵng. Hằng ngày, chị dậy sớm đi chợ, nấu ăn và đưa các con đi học. Á hậu quay video cuộc sống thường nhật đăng lên trang cá nhân, thu hút người xem trên mạng xã hội. Ngoài kinh doanh, chị còn tranh thủ bán hàng online, làm tiếp thị liên kết để kiếm thêm thu nhập.

Diễm Châu mê Đà Nẵng vừa có biển, vừa có núi rừng, thiên nhiên hoang dã.

Những ngày lễ hoặc cuối tuần, Diễm Châu thu xếp đưa các con đi tắm biển, dã ngoại, lội suối, bơi thuyền... hoặc chơi thể thao. Thời gian rảnh, chị tự trồng rau, cà tím... trong vườn vừa thư giãn vừa tạo nguồn thực phẩm sạch, lâu dài.

Mẹ con á hậu chủ yếu ăn tại nhà, thỉnh thoảng "đổi gió" ra ngoài tìm các hàng quán ngon để thưởng thức cũng như phát triển mảng nội dung giới thiệu ẩm thực, du lịch tại địa phương.

Đưa 1 con về lại TPHCM, chưa bán penthouse 210m2

Cách đây không lâu, á hậu Diễm Châu "khó khăn, đắn đo và dằn vặt" khi quyết định đưa bé Cuội (Diễm Châu có 3 con ruột là Cool, Jolie và Clara; Cuội và Thỏ là con nuôi - PV) trở lại TPHCM học tập. Bởi chị tin đây trường này sẽ giúp con phát triển toàn diện từ thể chất, tinh thần, tri thức lẫn tư duy.

Villa Á hậu Áo dài 2006 đang thuê rộng 450m2, có bể bơi và sân vườn rộng rãi.

Đến nay, á hậu mới thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định đúng. Bé Cuội hiện sống với cậu Tư, tự giác và trưởng thành hơn. Ở môi trường học tập mới, em kết nối với nhiều bạn bè thay vì dành hàng giờ sử dụng thiết bị điện tử.

Chưa bán được căn penthouse rộng 210m2 ở khu Phú Mỹ Hưng, TPHCM, Diễm Châu cho thuê, lấy tiền chi trả phí thuê biệt thự rộng 450m2 ở Đà Nẵng nơi cả nhà chị đang sống.

Đây là chỗ ở thứ 3 của mẹ con Diễm Châu ở Đà Nẵng. Hồi mới đến đây vào tháng 7/2025, cả nhà chị thuê căn hộ 80m2 với giá 13 triệu đồng/tháng; sau đó chuyển sang một căn nhà phố ở trung tâm.

Diễm Châu tự trồng rau trong vườn.

Đến tháng 6 năm nay, Diễm Châu và gia đình mới dọn vào villa hiện tại - thuộc khu đô thị cao cấp ở phía nam thành phố, gần trường học, cách biển khoảng 10 phút lái xe.

Biệt thự có 4 phòng ngủ, sân cỏ và bể bơi, mang phong cách nông trại hiện đại pha chút mộc mạc và Bắc Âu. Nhà có sẵn nội thất gỗ, Diễm Châu chỉ mua thêm đồ bếp. Các con sử dụng 3 phòng ngủ nhỏ; còn phòng lớn dành cho á hậu và trợ lý, thỉnh thoảng có cả mẹ chị ra Đà Nẵng thăm con cháu.

Diễm Châu hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhìn các con hằng ngày được ăn ngon, thi nhau rôm rả kể chuyện ở trường và "đứa nào cũng đen nhẻm nhưng rất khỏe mạnh", chị càng thêm tự hào về quyết định có phần mạo hiểm cách đây 1 năm.

Mi Lê