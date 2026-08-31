Đóng phim nuôi cả nhà, tuổi 60 'bỏ phố về quê'

Trong phim Quý tử vượt giàu đang chiếu rạp, Huỳnh Kiến An đóng cặp nghệ sĩ Thanh Thủy, hóa thân thành ông bà ngoại của nhân vật chính. Cả hai tên tuổi gạo cội tạo nên nhiều tình huống vui nhộn, mang đến tiếng cười cho khán giả.

Diễn viên Huỳnh Kiến An.

Nam diễn viên nói anh bất ngờ khi được giao một vai hài hước, dí dỏm. Nhiều năm qua, khán giả vốn quen thuộc Huỳnh Kiến An qua hình ảnh các nhân vật phản diện, dữ dằn, có phần lạnh lùng.

Dù chưa có cháu ngoại, nam diễn viên cho rằng câu chuyện về cách ông bà, cha mẹ yêu thương, dạy dỗ con cháu rất gần gũi với mọi gia đình.

Anh thích việc bộ phim đặt nhiều thế hệ trong một không gian, từ ông bà, cha mẹ đến con cháu. Ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người thân, song điều người lớn cho là tốt chưa chắc là lựa chọn con cái mong muốn.

Vài năm gần đây, diễn viên Huỳnh Kiến An xuất hiện đều đặn trên màn ảnh. Ngoài Quý tử vượt giàu, anh còn tham gia một số dự án khác như Hộ linh tráng sĩ, Heo năm móng và sắp tới là Mật mã Đông Dương. Huỳnh Kiến An xem đó là may mắn bởi ở độ tuổi của anh, không phải nghệ sĩ nào còn có nhiều cơ hội làm nghề.

“Tôi nghĩ mình được Tổ đãi nên có công việc thường xuyên. Làm nghề ở tuổi này mà còn được khán giả, nhà sản xuất nhớ tới là điều đáng mừng”, anh tâm sự với VietNamNet.

Huỳnh Kiến An là diễn viên trung niên 'đắt show' phim ảnh hiện nay.

Điều giúp Huỳnh Kiến An duy trì sức bền là thói quen chăm sóc cơ thể. Anh thường xuyên đi bơi, đi bộ, hạn chế rượu bia, tiệc tùng và đã bỏ thuốc lá được 6 năm. Nhờ vậy, diễn viên giữ được phong độ, sức khỏe lẫn tinh thần tốt để theo các đoàn phim quay hàng chục ngày ở nhiều nơi xa.

Suốt nhiều năm, điện ảnh là công việc chính giúp Huỳnh Kiến An nuôi sống gia đình. Anh không kinh doanh hay làm nghề tay trái vì tự thấy bản thân không phù hợp. Nhờ chăm chỉ làm việc và tích góp, diễn viên có một vài tài sản đủ để yên tâm sống những năm tháng xế chiều mà không phải lo nghĩ.

Khoảng 10 năm qua, Huỳnh Kiến An duy trì nhịp sống đi về giữa TPHCM và Nha Trang. Khi có lịch quay, anh ở TPHCM làm việc. Ngày rảnh, nam diễn viên trở về thành phố biển để hồi phục năng lượng sau quãng thời gian bận rộn.

Nhà anh ở khu vực yên tĩnh, gần núi và biển. Khi không đi phim, cuộc sống của nam diễn viên khá đơn giản: Mỗi sáng đưa vợ đi bơi; chiều đi bộ; tối xem phim, xem đá bóng... Có khi anh ở nhà nửa tháng, thậm chí 20 ngày không bước ra ngoài.

Nam diễn viên kể trước đây, bạn bè, đồng nghiệp thường gọi đi ăn uống, gặp gỡ. Sau nhiều năm quen với lịch trình “xong việc là về Nha Trang”, lời mời dần thưa thớt. Anh thừa nhận đôi lúc có lỗi với bạn bè vì không dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ.

“Tôi cứ xong việc là về nhà, lâu dần bạn bè quen, có người giận rồi không gọi nữa”, anh thẳng thắn. Dù vậy, Huỳnh Kiến An không thấy cô đơn. Nơi xứ biển, anh có gia đình, không khí yên bình và môi trường phù hợp để chăm sóc sức khỏe.

Hôn nhân 40 năm, càng già càng thấy yêu vợ

Tài tử nói càng già, anh càng yêu thương người vợ tảo tần, đảm đang.

Nếu sự nghiệp của Huỳnh Kiến An trải qua nhiều ngã rẽ, cuộc hôn nhân của anh lại là hành trình bền bỉ, giản dị suốt 40 năm. Anh biết ơn bà xã - một người phụ nữ đẹp, kín tiếng, hết lòng vun vén tổ ấm nhỏ.

“Tôi làm nghệ thuật từ trẻ, từng đi hát, có người yêu mến, theo đuổi. Dẫu vậy, tình cảm nào cũng có ranh giới, khi cảm thấy vượt quá giới hạn buộc phải dừng lại. Điều đầu tiên là làm cho người bạn đời tin vào sự nghiêm túc của mình và ngược lại bản thân cũng phải tin họ”, anh bày tỏ.

Huỳnh Kiến An cho rằng trong hôn nhân, ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là biết tha thứ. May mắn của anh là bà xã hiền lành, hiểu chuyện, giữa 2 người hiếm khi xảy ra xung đột lớn đến mức nghĩ về sự đổ vỡ.

Nhiều năm chung sống, cặp đôi duy trì thói quen từ thời trẻ. Huỳnh Kiến An quen gọi vợ là “bạn gái”, chủ động phụ giúp chị trong sinh hoạt hằng ngày.

Họ phân chia vai trò gia đình rõ rệt: Huỳnh Kiến An là người kiếm tiền chính, còn vợ đảm đương phần lớn công việc phía sau như chăm con, lo ăn uống, nhà cửa và sức khỏe các thành viên gia đình... Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến nam diễn viên xúc động không phải những gì có được mà là sự hy sinh lặng lẽ của vợ.

Diễn viên mong kinh tế ổn định để bù đắp cho vợ nhiều hơn những năm tháng xế chiều.

“Càng lớn tuổi, tôi càng thương vợ. Lúc trẻ có thể mình nghĩ nhiều về công việc, tiền bạc, con cái. Khi già đi, trải qua khúc trầm của cuộc sống cùng nhau mới thấy đó là cái nghĩa, là sự gắn bó rất sâu”, anh nói.

Vợ chồng diễn viên hay dành cho nhau nhiều niềm vui nhỏ. Đầu năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chung sống, Huỳnh Kiến An hỏi vợ muốn nhận món quà gì, có muốn tổ chức một buổi lễ lớn mời bạn bè, người thân hay không, bà xã đều từ chối, chỉ nói ngắn gọn: Miễn sao ở với nhau lâu dài, khỏe mạnh đã là hạnh phúc. Đó là cách hôn nhân của họ vận hành suốt nhiều năm: Không đòi hỏi, không phô trương.

Sau nhiều thập kỷ làm nghề và đi qua không ít thăng trầm, hạnh phúc không còn là điều quá xa xôi với Huỳnh Kiến An. Với anh, đó là khi còn đủ sức khỏe để làm công việc yêu thích, còn một mái nhà để trở về và còn cơ hội yêu thương, bù đắp cho người phụ nữ đã đi bên mình suốt 40 năm.

Clip diễn viên Huỳnh Kiến An chia sẻ

Huỳnh Kiến An sinh năm 1959 tại TPHCM. Trước khi đóng phim, ông từng làm nhiều nghề như: Ca sĩ, thuyết minh phim đến chụp ảnh hậu trường. Ông thường được các đạo diễn giao những vai phản diện khó ưa, từ gã cha bạo hành trong Đêm tối rực rỡ đến vai ông trùm, đại gia mưu mô trong Cô hầu gái, Gái già lắm chiêu… Huỳnh Kiến An đóng vai ác nhiều đến nỗi khán giả đôi khi “ghét lây” ông ra ngoài đời. Ở tuổi U70, ngọn lửa đam mê trong Huỳnh Kiến An vẫn rực cháy, được ghi nhận với giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và Ngôi Sao Xanh.

Ảnh, clip: HK, NVCC