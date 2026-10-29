Từ một gương mặt mới của điện ảnh, á hậu Huỳnh Minh Kiên được chú ý sau "Trại buôn người". Sự yêu mến từ khán giả cũng đặt ra kỳ vọng lẫn áp lực với người đẹp sinh năm 2004.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên gần đây gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim 18+ Trại buôn người. Sau hơn một tháng công chiếu, phim đạt doanh thu 489 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam, sáng 29/10), đưa tên tuổi người đẹp đến gần hơn với khán giả.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong 1 tháng có 2 dự án điện ảnh ra mắt.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Kiên cho biết hạnh phúc và biết ơn khi được công chúng dành nhiều tình cảm sau dự án. Những chuyến cine-tour, giao lưu cùng ê-kíp tại các tỉnh, thành giúp cô cảm nhận rõ tình cảm mọi người dành cho mình.

“Tôi vui vì cái tên Minh Kiên được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn. Đây là động lực lớn đối với tôi - một tân binh vừa bước sang lĩnh vực điện ảnh”, cô bày tỏ.

Clip á hậu Minh Kiên chia sẻ

Minh Kiên còn được khán giả gọi bằng những danh xưng như “Diễn viên trăm tỷ”, “Á hậu trăm tỷ”. Tuy nhiên, sự chú ý lớn cũng đặt ra kỳ vọng lẫn áp lực cho bước đi tiếp theo của nữ diễn viên. Cô không xem thành tích phòng vé là mục tiêu phải vượt qua ở dự án mới, mà coi đó là sự khích lệ để tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất.

Mới đây, Minh Kiên tiếp tục góp mặt trong Giao điểm sinh tử với vai một nữ chiến sĩ quả cảm trong chiến khu năm 1952. Việc liên tiếp xuất hiện trong 2 bộ phim chỉ trong vòng một tháng khiến người đẹp tự hào. Cô xem mỗi tác phẩm là một trải nghiệm khác nhau, giúp bản thân tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn trên con đường diễn xuất.

Diễn viên Hiếu Nguyễn trở lại sau "Mưa đỏ".

Trong khi đó, diễn viên Hiếu Nguyễn đảm nhận vai nam chính của dự án. Sau Mưa đỏ, đây là lần thứ 2 anh tham gia một bộ phim thuộc đề tài lịch sử. Quá trình làm phim giúp diễn viên mở rộng kiến thức, hiểu hơn về con người và những giá trị được gửi gắm qua từng câu chuyện.

Hiếu Nguyễn nhiều lần xúc động khi đọc kịch bản, đặc biệt trước sự hy sinh, lý tưởng sống và tình cảm các nhân vật dành cho đồng đội, người thân lẫn bà con.

Điều khiến nam diễn viên ấn tượng là những câu chuyện đời thường giữa hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu thương và lý tưởng lớn lao giúp các nhân vật vượt qua thử thách một cách bình dị. Từ hành trình ấy, anh có thêm góc nhìn về những khó khăn trong cuộc sống, đồng thời học cách trân trọng những gì mình đang có.

“Trải nghiệm từ Mưa đỏ đến Giao điểm sinh tử mang lại cho tôi những giá trị vượt lên trên lợi ích vật chất. Đó là cơ hội để hiểu hơn về con người, khám phá bản thân và có thêm niềm tin vào tương lai”, Hiếu Nguyễn giãi bày.

Cảnh trong phim "Giao điểm sinh tử".

Giao điểm sinh tử được chuyển thể từ Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim do Ngô Xuân Phước đạo diễn, thuộc thể loại lịch sử, hành động, tâm lý chiến tranh, lấy bối cảnh chiến khu năm 1952.

Tác phẩm xoay quanh hành trình truy tìm kho vũ khí thất lạc từ thời Nhật, được hé lộ qua nhật ký của một bác sĩ quân y đã hy sinh. Đội truy tìm gồm 7 nhân vật với những quá khứ, bí mật và động cơ riêng biệt, phải đối mặt với kẻ thù lẫn các thử thách tâm lý.

Ngoài Huỳnh Minh Kiên và Hiếu Nguyễn, phim quy tụ dàn diễn viên Thanh Hiền, Sỹ Toàn, Thạch Kim Long, Huỳnh Trường Thịnh... Giao điểm sinh tử ra rạp từ 28/10.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC