Á hậu Thúy Vân học thạc sĩ ở tuổi 32. Hoa hậu Kiều Duy có học bổng toàn phần. Á vương Mr World Tuấn Ngọc trở lại giảng đường. Nhiều nàng hậu như Phương Oanh, Phương Thanh, Bảo Hà cũng vừa hoạt động nghệ thuật vừa học cao học.