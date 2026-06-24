Giữa ồn ào hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thừa nhận ê-kíp dùng AI để xử lý hình ảnh khiến một số chi tiết trong thư trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) bị sai và xin lỗi đến khán giả vì sự sơ suất này thì ngày 24/6 Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Lê Phương Thảo gây chú ý với bài đăng có tiêu đề "Mình vừa được Harvard hỗ trợ khoảng 50% học phí cho học kỳ tới" kèm ảnh chụp màn hình trang web của Harvard Extension School.

Chia sẻ của á hậu Lê Phương Thảo. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trong ảnh, hệ thống ghi nhận trạng thái học tập của Lê Phương Thảo trong cả 2 học kỳ Thu 2026 và Xuân 2027 đều là "less than half time" (học ít hơn nửa học phần tiêu chuẩn của một sinh viên toàn thời gian - PV).

Chi phí dự kiến cho chương trình học của cô khoảng 7.160 USD/2 học kỳ (khoảng 188,5 triệu đồng). Người đẹp được quỹ của trường hỗ trợ tài chính 1.800 USD/học kỳ, tổng là 3.600 USD (khoảng 94,8 triệu đồng).

Nội dung á hậu Lê Phương Thảo đăng tải gây chú ý khi từ "Institutioanl" trong câu "If you completed the Fall/Spring Application for Institutioanl Aid, the enrollments you reported are listed below" bị sai chính tả.

Bức ảnh được cho là chụp từ trang web của trường Ảnh: NVCC

Cụ thể, từ "Institutional" (hỗ trợ tài chính của nhà trường) bị viết thành "Institutioanl". Một số ý kiến khó tin việc trang web của Harvard Extension School mắc lỗi chính tả sơ đẳng này. Tuy nhiên xác minh trên trang web của Harvard Extension School thì đúng là họ đã viết sai từ này.

Phần chia sẻ của Lê Phương Thảo cũng gây bàn tán bởi cách sử dụng ngôn từ và trích dẫn thông tin.

Theo đó, dù tên đầy đủ của đơn vị là Harvard Extension School và việc hỗ trợ tài chính được thực hiện bởi quỹ Harvard Extension School Grant, Lê Phương Thảo vẫn viết tiêu đề "được Harvard hỗ trợ 50% học phí cho học kỳ tới".

Á hậu Lê Phương Thảo. Ảnh: FBNV