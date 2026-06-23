Ngày 20/6, hoa hậu Bảo Ngọc đăng thư báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Mỹ).

Nghi vấn

Sau bài đăng này, nghi vấn hoa hậu Bảo Ngọc làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia bùng nổ trên Internet.

Trên Reddit - một trong những diễn đàn quốc tế trực tuyến lớn nhất, bài đăng mang tiêu đề Xác minh tính xác thực của thư trúng tuyển SIPA thu hút hàng chục bình luận.

Người đăng bài và các thành viên Reddit chỉ ra "hạt sạn" khó tin đối với văn bản chính thức từ một trường đại học thuộc hệ thống Ivy League danh giá.

Theo đó, trong nội dung đề cập đến học bổng, cụm từ đúng phải là "no tuition" (không tốn học phí) nhưng trong thư lại viết thành "ho tuition".

Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo mình trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Hành chính công ngành Khoa học và Chính sách môi trường (ESP) nhưng phần dưới của bức thư lại ghi người học sẽ được "đào tạo nâng cao về chính sách kinh tế" (economic policy).

Bức thư trúng tuyển được đăng tải đầu tiên gây tranh cãi hiện hoa hậu Bảo Ngọc đã xóa. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý, tên giám đốc phụ trách chương trình là Tiến sĩ Steven Cohen bị ghi nhầm thành "Steve Cohen" với chữ ký được cho là có sự khác biệt.

Một số ý kiến còn nhận xét cách hành văn và định dạng của bức thư thiếu đi sự trang trọng, chuyên nghiệp thường thấy ở các thông báo nhập học từ Đại học Columbia.

Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng

Trên trang cá nhân, hoa hậu Bảo Ngọc vừa lên tiếng. Cô xóa bài thông báo cũ, đăng lại một bức thư báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại SIPA khác và khẳng định "nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc".

Về những nghi vấn, Bảo Ngọc không phản hồi cụ thể, chỉ giải thích: "Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Tôi ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn".

Bức thư trúng tuyển vừa được hoa hậu Bảo Ngọc "cập nhật" trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Hoa hậu nói thêm do đang tập trung vào mục tiêu khác nên sẽ sắp xếp việc theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia vào tháng 5/2027.

Tranh cãi chưa dứt

Phản hồi chính thức của hoa hậu Bảo Ngọc chưa xoa dịu nghi vấn từ người dùng mạng.

Trên một diễn đàn, các tài khoản chỉ ra 3 điểm chưa được hoa hậu Bảo Ngọc giải thích thỏa đáng.

Bức thư báo trúng tuyển thứ 2 ghi rõ: "Học bổng bao gồm khoản tiền thưởng trị giá 15.000 USD được áp dụng vào học phí. Khoản tiền này sẽ được giải ngân thành ba đợt bằng nhau...", không phải học bổng toàn phần (no tuition) như bức thư trúng tuyển đầu tiên được Bảo Ngọc đăng tải.

Kế đến, ở đoạn cuối, thư vẫn ghi "to acquire advanced training in economic policy" (đào tạo nâng cao về chính sách kinh tế) mâu thuẫn với ngành Khoa học và Chính sách môi trường được hoa hậu thông tin.

Hoa hậu Bảo Ngọc xây dựng hình ảnh người đẹp trí thức. Ảnh: FBNV

Một số tài khoản đặt câu hỏi thư báo trúng tuyển từ một trường đại học có thể chứa đựng những "thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật" nào đến mức phải "xử lý" hình ảnh thành một bức thư khác.

Cách giải thích chung chung của hoa hậu Bảo Ngọc cũng không làm rõ việc thư báo trúng tuyển được đăng tải đầu tiên (hiện đã bị xóa) có phải là thư giả được tạo ra bằng công nghệ hay không.

Ngoài ra, thông tin về giám đốc phụ trách chương trình - Tiến sĩ Steven Cohen cũng chưa được làm rõ. Hoa hậu Bảo Ngọc chỉ chia sẻ đường dẫn đến tiểu sử của Tiến sĩ Steven Cohen trên website trường ghi nhận đồng thời hai cái tên "Steven Cohen" và "Steve Cohen".

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong văn hóa công sở và học thuật tại Mỹ, một người có thể có 2 tên là tên gọi phổ biến (preferred name) và tên chính thức (legal/formal name).

Tiểu sử của Tiến sĩ Steven Cohen trên website trường ghi nhận đồng thời 2 cái tên nhưng đây không phải điều khó giải thích trong văn hóa Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình

Việc bộ phận quản trị website trường dùng tên thân mật "Steve Cohen" trên tiêu đề lớn và đường dẫn giúp tối ưu hóa tìm kiếm (SEO) để các sinh viên dễ dàng tra cứu thông tin về ông hơn.

Tuy nhiên, bài viết về tiểu sử chỉ sử dụng tên "Steven Cohen" vì đây là phần trích dẫn lý lịch khoa học, các công trình nghiên cứu, sách đã xuất bản và bằng cấp của ông.