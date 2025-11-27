Ngày 27/11, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh xuất hiện tại sự kiện giới thiệu chuỗi sự kiện thời trang diễn ra từ 29/11 đến 1/12/2025 tại TPHCM. Mở màn vào ngày 29/11/2025 là cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế dành cho sinh viên và các nhà thiết kế trẻ với thông điệp khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh giấc mơ Việt. Ngày 30/11/2025 là show diễn Conscious traveler và khép lại ngày 1/12 là show diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập cao cấp (haute couture).

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Phạm Ngọc Phương Anh vừa nhận học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT. Học bổng trị giá 163.440 AUD (tương đương gần 3 tỷ đồng) cho 4 năm học toàn thời gian.

Đây là học bổng cạnh tranh cấp trường dành cho ứng viên xuất sắc, được xét chọn bởi RMIT Úc và RMIT Việt Nam dựa trên thành tích học thuật, chất lượng đề xuất nghiên cứu, kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu.

Á hậu Phương Anh có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Cô còn có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 (tiếng Pháp).

Phương Anh hiện là giảng viên tại Đại học RMIT. Người đẹp bắt đầu làm series Cô giáo Phương Anh trên TikTok sau khoảng 1 năm đi dạy, khi đã vững vàng với công việc và hiểu rõ cảm xúc của nghề. Series này giúp cô kết nối với sinh viên tự nhiên.

Phương Anh giảng dạy theo giờ nên có khá nhiều sự tự do để làm các dự án sáng tạo hoặc công việc khác. Mức thu nhập tại RMIT rất tốt so với mặt bằng chung của nghề giảng viên, đặc biệt trong môi trường học thuật quốc tế.

Hiện tại, Phạm Ngọc Phương Anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của nhiều thương hiệu lớn với vai trò khách mời. Cô vừa đảm nhận vị trí MC tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và đại diện các tổ chức quốc tế.

Phương Anh kết hôn với doanh nhân Tiến sĩ Hồ Đắc Đức vào tháng 9/2023. Chồng cô sinh năm 1994, theo học tiến sĩ ở Anh. Cả 2 có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Ông xã chiều chuộng một nửa hết mực và thường xuyên tháp tùng vợ trong các sự kiện quan trọng.

Ảnh, video: HM