Ngày 22/1, á hậu Nguyễn Phương Nhi (sinh năm 2002) chính thức kết hôn với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hôn lễ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/1 tại khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre, Nha Trang (Khánh Hòa), thuộc hệ thống do gia đình chú rể quản lý.

Phương Nhi và Minh Hoàng

Sáng 22/1 diễn ra lễ hằng thuận và gia tiên tại biệt thự riêng, tiếp theo là tiệc chính vào chiều và tối cùng ngày. Ngày 23/1, khách mời tham gia các hoạt động giải trí bao gồm giải đấu thể thao độc đáo. Trang phục khách được quy định màu sắc tươi tắn như hồng, xanh, trắng, xám, cam riêng biệt cho nam và nữ ở từng buổi tiệc.

Dù kín tiếng, một số khách mời là sao Việt đã xác nhận tham dự. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng và ca sĩ Soobin là những gương mặt nổi bật. Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ hình ảnh thiệp mời cùng lời chúc trên mạng xã hội dành cho người em thân thiết.

Sự kiện được tổ chức với an ninh nghiêm ngặt, chỉ dành cho gia đình và khách mời thân thiết. Một trong những hình ảnh rò rỉ khiến fan thích thú đó là chú rể chở cô dâu trên xe VF9 mui trần màu hồng phấn siêu lãng mạn.

Nụ cười hạnh phúc của cặp vợ chồng son giữa khung cảnh thiên nhiên.

Những hình ảnh từ chính hôn lễ mang đậm nét truyền thống Việt Nam, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của đôi uyên ương. Cô dâu Phương Nhi rạng rỡ trong áo dài vàng óng ánh, tóc búi cao tinh tế, cầm hoa ngồi trên ghế phụ xe mui trần với nội thất đỏ nổi bật. Nụ cười hạnh phúc của cô tỏa sáng giữa khung cảnh thiên nhiên. Cả hai cùng diện áo dài vàng thêu họa tiết tinh xảo.

Cặp đôi tay trong tay trước backdrop hoa tươi ton-sur-ton hồng phấn, trắng và xanh, chính giữa dòng chữ Minh Hoàng & Phương Nhi cùng ngày cưới.

Hình ảnh đẹp của cô dâu và chú rể.

Phương Nhi từng là Á hậu 2 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022, đại diện Việt Nam tại Miss International và lọt top 15. Sau khi đạt danh hiệu, cô dần rút khỏi showbiz từ đầu năm 2024, khóa tài khoản mạng xã hội để sống kín tiếng.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa vào tháng 1/2025, từ đó Phương Nhi thỉnh thoảng xuất hiện bên gia đình chồng trong các sự kiện riêng tư.

Lễ ăn hỏi á hậu Phương Nhi đầu năm 2025:

