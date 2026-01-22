Ngày 22/1, hôn lễ đặc biệt của Á hậu Miss World Vietnam Nguyễn Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ diễn ra một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo các nguồn tin, đám cưới được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/1 tại một resort thuộc hệ thống của gia đình nhà trai. Trước ngày lễ chính, khách mời đã được mời đến Nha Trang để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Hôn lễ diễn ra hoàn toàn riêng tư với công tác an ninh nghiêm ngặt, chỉ dành cho gia đình, người thân và một số bạn bè thân thiết. Sự kín đáo này phản ánh phong cách sống của cả hai gia đình, đặc biệt là gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng vốn luôn giữ gìn sự riêng tư.

Ảnh cưới của cô dâu Phương Nhi và chú rể Minh Hoàng

Mới đây, bộ ảnh cưới concept độc đáo và sáng tạo của cặp đôi vừa được nhiếp ảnh gia Louis Wu chia sẻ. Trong các hình ảnh, Phương Nhi diện những chiếc váy cưới từ thanh lịch, bay bổng đến sang trọng, quyến rũ. Chú rể Minh Hoàng lịch lãm trong vest đen và áo sơ mi trắng, tạo nên sự tương phản hài hòa với trang phục của cô dâu.

Hành trình tình cảm của cặp đôi khá riêng tư, chỉ thực sự công khai qua lễ ăn hỏi ấm cúng 1 năm trước tại Thanh Hóa. Trong năm 2025, họ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn như concert của G-Dragon.

Cô dâu Nguyễn Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022.

Cô dâu Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng lọt top 15 Miss International 2023 tại Nhật Bản, gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch và khí chất nổi bật. Phương Nhi tốt nghiệp ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.

Kể từ sau lễ ăn hỏi vào ngày 15/1/2025 tại quê nhà Thanh Hóa, Phương Nhi dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống gia đình và chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại. Cô đóng nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Chú rể Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh tốt nghiệp trường quốc tế danh tiếng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Dù sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam, Minh Hoàng khá kín đáo và ít xuất hiện trên mạng xã hội.

Phương Nhi trong lễ ăn hỏi năm 2025:

Ảnh: Louis Wu