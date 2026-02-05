Á khôi Bùi Thị Phương Linh, 22 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn bị Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Theo công an, do không có công việc ổn định, Phương Linh tham gia bán dâm. Để tăng thêm thu nhập, cô kiêm luôn môi giới, giữ vai trò đầu mối.

Bùi Thị Phương Linh sinh năm 2004 ở Hà Nội, đăng quang Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025.

Á khôi Bùi Thị Phương Linh. Ảnh: Tư liệu

Lúc thi, Phương Linh được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật, toàn diện từ sắc vóc đến kỹ năng. Cô thể hiện bản thân tốt qua từng vòng thi, vượt các đối thủ mạnh để giành ngôi á khôi 1.

Ban tổ chức thông tin người đẹp 10X khi ấy đã có kinh nghiệm hoạt động trong nghề người mẫu dù vẫn còn là sinh viên.

Khoảnh khắc nhận giải á khôi, Phương Linh bất ngờ và xúc động. Cô muốn nỗ lực "ghi dấu ấn trong lòng công chúng không chỉ bằng tài sắc".

Phương Linh đăng quang Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, Phương Linh hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, lan toả những giá trị tốt đep, tinh thần thanh niên thế hệ mới năng động, toàn diện, có trách nhiệm với xã hội.

Cũng theo một số trang tin mạng, á khôi Phương Linh đời thường có tính cách năng động, trong sáng và hòa đồng.

Giành được ngôi vị cao tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam, cô vẫn sống giản dị, chan hòa với bạn bè xung quanh. Với người đẹp, danh hiệu chỉ là khởi đầu, không phải đích đến của hành trình nghệ thuật.

Như Ngọc