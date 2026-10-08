Tại Triển lãm VIBE 2026, AA Deco, thương hiệu thuộc hệ sinh thái AA Corporation và AKA Furniture, đã giới thiệu không gian triển lãm lấy cảm hứng từ những giá trị kỹ nghệ kế thừa qua hơn ba thập kỷ kết hợp cùng tinh thần đương đại.

AA Deco đạt danh hiệu Top gian hàng xuất sắc nhất tại triển lãm VIBE 2026

Lát cắt thực tế của sự hoàn mỹ trong thiết kế

VIBE 2026 chính là nơi khởi đầu cho hành trình mới, mở ra thêm điểm chạm tạo nên một không gian ấm áp, để những câu chuyện thú vị được AA Deco gợi mở.

Một khối kiến trúc từ lưới kim loại kéo giãn, nổi bật trong sắc vàng ấm, đó là cách AA Deco tạo nên điểm chạm đầu tiên tại VIBE 2026. Lấy cảm hứng từ hình thái của những ngôi nhà cổ Pháp, thiết kế gợi lại cấu trúc quen thuộc của một ngôi nhà qua tỷ lệ, tính đối xứng và những lớp không gian, nhưng được diễn giải bằng vật liệu và ngôn ngữ đương đại.

Toàn cảnh thiết kế không gian AA Deco tại triển lãm VIBE 2026

Không gian được xây dựng trên hai yếu tố song hành: khoảng riêng và sự kết nối. Hệ khung thép kết hợp lưới kim loại kéo giãn được xếp lớp thành những tầng không gian nối tiếp, tạo nên ranh giới vừa đủ cho những khoảng riêng mà không làm mất đi sự kết nối. Độ xuyên thấu của lớp lưới cho phép ánh sáng và tầm nhìn đi qua từng lớp cấu trúc, tạo nên sự cân bằng giữa riêng tư và cởi mở, giữa phân định không gian và liền mạch thị giác.

Không gian bên trong giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại

Bước qua cánh cửa gỗ mang hơi hướng cổ điển, không gian bên trong mở ra một cuộc đối thoại giữa kiến trúc, nội thất và kỹ nghệ chế tác. Từ bàn ăn mặt đá, tủ hoàn thiện với nghệ thuật vẽ tay đến những thiết kế ghế độc bản, mỗi chi tiết mang một sắc thái riêng về chất liệu và kỹ nghệ, nhưng cùng hòa vào một tổng thể được sắp đặt có chủ đích.

Giữa nét truyền thống và tinh thần đương đại, giữa vật liệu, ánh sáng và kỹ nghệ chế tác, những giá trị nguyên bản của AA Deco được tiếp nối bằng một ngôn ngữ thẩm mỹ mới, tinh tế, cân bằng và bền vững theo thời gian.

Điểm chạm giữa thương hiệu và công chúng

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các vị khách tham quan với sự góp mặt của một số gương mặt trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc và giải trí, mang đến các phần trình diễn nghệ thuật tạo nên không khí ấm áp, cởi mở cho không gian của AA Deco.

Mỗi cuộc gặp gỡ tại gian hàng còn trở thành một điểm chạm để đội ngũ thương hiệu cùng chia sẻ những góc nhìn mới về nội thất và nghệ thuật bài trí với khách tham quan.

Trình diễn nghệ thuật mở đầu cho hành trình khám phá không gian AA Deco

“AA Deco là thương hiệu chế tác không gian thuộc AKA Furniture, trong hệ sinh thái AA Corporation. Việc trở lại trước công chúng là bước tiếp theo trong hành trình mà chúng tôi đã bền bỉ theo đuổi từ năm 1994. Đó là đem chuẩn mực thi công và thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với người Việt, tạo dựng những không gian sống đích thực nơi vẻ đẹp thẩm mỹ luôn song hành cùng khả năng thực thi và giá trị bền vững theo thời gian”, NTK Lý Quí Khánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sáng tạo của AA Deco chia sẻ.

Thương hiệu AA Deco tái ra mắt sau hơn 30 năm kiến tạo không gian sống

Điều tạo nên giá trị khác biệt của AA Deco chính là sự đồng hành cùng mỗi khách hàng để hiện thực hóa những không gian mang dấu ấn riêng. Từ tư duy thiết kế, kỹ nghệ chế tác đến thi công và hoàn thiện, mọi công đoạn được kết nối trong một hành trình trọn vẹn, tạo nên những không gian tinh tế, chất lượng và phù hợp với cách sống riêng.

Website: www.aadeco.com.vn

Bích Đào