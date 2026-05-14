Nhà thuê thường mang dấu ấn năng lượng từ những người ở trước. Mỗi lần đổi khách, căn nhà lại tích thêm một lớp khí trường cũ, nếu không được làm mới có thể âm thầm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người đến sau.

Thanh lọc không khí và trường năng lượng

Việc đầu tiên và quan trọng nhất khi nhận nhà thuê là thanh lọc toàn bộ không gian. Dù căn nhà trông có vẻ sạch sẽ, năng lượng từ những người ở trước như cảm xúc, thói quen sinh hoạt, thậm chí những bất hòa trong cuộc sống của họ được cho là vẫn có thể lưu lại trong từng góc tường, sàn nhà.

Bước đầu tiên là mở toang tất cả cửa chính và cửa sổ trong ít nhất vài giờ, tốt nhất vào buổi sáng có nắng. Trong quan niệm phong thủy, ánh sáng mặt trời được xem là nguồn dương khí mạnh, giúp xua tan năng lượng ẩm thấp và trì trệ tích tụ lâu ngày.

Nhà thuê có thể trở thành không gian sống tích cực nếu biết cách thanh lọc và làm mới năng lượng từ những người ở trước. Ảnh: Baidu

Tiếp đó, lau sạch toàn bộ sàn nhà bằng nước ấm pha chút muối biển, theo quan niệm dân gian được cho là có tác dụng trung hòa khí xấu.

Với những gia chủ cẩn thận hơn, có thể đốt một ít trầm hương, bột quế hoặc vỏ bưởi khô rồi đi khắp các phòng, đặc biệt chú ý đến góc khuất, gầm tủ và nhà vệ sinh, những nơi bị coi là khí trì trệ dễ bám lại nhất.

Sắp xếp lại đồ đạc, thay đổi bố cục

Một trong những cách đơn giản nhất để thiết lập trường khí mới cho nhà thuê là thay đổi cách bố trí đồ đạc hiện có.

Không cần phải mua sắm mới hoàn toàn, chỉ cần dịch chuyển vị trí giường ngủ, sofa hoặc bàn làm việc sang hướng khác là đã đủ để phá vỡ cấu trúc năng lượng cũ và thiết lập một dòng chảy mới phù hợp với chính người thuê hiện tại.

Khi sắp xếp lại, hãy ưu tiên một số nguyên tắc cơ bản: giường ngủ nên có điểm tựa vững chắc là tường phía sau, tránh kê dưới xà ngang hoặc đối diện cửa ra vào.

Bàn làm việc nên quay mặt ra không gian thoáng, tránh quay lưng ra cửa. Sofa phòng khách cũng cần có tường hoặc kệ làm điểm tựa.

Những vật dụng cũ do chủ trước để lại, nếu không cần thiết, nên mạnh dạn loại bỏ hoặc cất gọn. Những món đồ "vô chủ" này thường mang nặng năng lượng cũ, càng giữ lại càng khó làm mới không gian.

Sử dụng màu sắc và ánh sáng ‘làm mới’ trường khí

Đa số chủ nhà cho thuê thường sơn tường bằng những gam màu trung tính, an toàn như trắng, kem, xám nhạt.

Đây là lợi thế cho người thuê vì đây cũng chính là những tông màu có lợi về phong thủy, giúp không gian sáng sủa và dễ kết hợp.

Thay đổi cách bố trí đồ đạc, bổ sung cây xanh và ánh sáng ấm là những mẹo đơn giản giúp cải thiện phong thủy với nhà thuê. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, để tạo dấu ấn cá nhân và tăng cường năng lượng tích cực, người ở có thể bổ sung màu sắc qua các vật dụng trang trí như rèm cửa, gối tựa, thảm trải sàn hoặc tranh treo tường.

Mỗi màu sắc mang một nguồn năng lượng riêng: xanh lá tạo cảm giác thư thái, vàng nhạt mang lại sự ấm áp, xanh dương nhẹ giúp tĩnh tâm.

Thay vì sơn lại tường, gia chủ có thể tạo điểm nhấn qua những món đồ trang trí nhỏ, vừa thay đổi diện mạo vừa mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho không gian.

Ánh sáng cũng cần được chú trọng. Nhiều nhà thuê có hệ thống đèn cũ kỹ, thiếu sáng hoặc ánh sáng lạnh gây cảm giác lạnh lẽo.

Hãy thay thế bằng bóng đèn có ánh sáng vàng ấm, bổ sung đèn bàn, đèn sàn ở những góc tối để tăng cường dương khí, xua tan cảm giác u ám thường thấy ở những căn nhà cho thuê lâu năm.

Đặt cây xanh và vật phẩm phong thủy cá nhân

Cây xanh là một giải pháp "lành tính" và hiệu quả để thổi sinh khí vào nhà thuê. Những chậu cây nhỏ như lưỡi hổ, trầu bà, kim tiền, lan ý không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn liên tục sản sinh năng lượng tươi mới.

Đặt một chậu cây ở góc phòng khách, trên bàn làm việc hay ban công sẽ giúp không gian bớt trơ trọi và có sức sống hơn hẳn.

Bên cạnh cây xanh, gia chủ có thể đặt một vài vật phẩm phong thủy mang năng lượng cá nhân như quả cầu thạch anh, tượng linh vật nhỏ hợp tuổi hoặc tranh phong thủy theo mệnh.

Những món đồ này không cần đắt tiền, quan trọng là do chính người thuê nhà chọn lựa và đặt vào với mong muốn tốt lành.

Chính ý niệm tích cực ấy sẽ giúp tái tạo nguồn năng lượng cho không gian, biến căn nhà thuê vốn xa lạ trở thành tổ ấm thực sự của mình.