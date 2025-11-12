Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng trở thành kỹ năng thiết yếu, việc tìm kiếm một bộ giáo trình phù hợp cho học sinh tiểu học là điều mà nhiều phụ huynh quan tâm. Bộ sách Academy Stars được thiết kế dành cho học sinh từ 5 - 13 tuổi gồm 7 cấp độ. Trong đó, có hai cuốn Starter dành cho những bạn nhỏ mới bắt đầu học tiếng Anh, 12 cuốn còn lại được chia từ Level 1 đến Level 6. Nội dung được xây dựng bài bản theo chuẩn quốc tế, giúp học sinh từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh, đồng thời chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers).

Mỗi cấp độ gồm hai đầu sách chính: Pupil’s Book: Sách học chính với bài học sinh động, hình ảnh bắt mắt. Workbook: Sách bài tập giúp học sinh củng cố và ôn luyện kiến thức. Ngoài ra, bộ sách còn được tích hợp audio, video, bài tập trực tuyến và bài kiểm tra, giúp trẻ có thể tự học tại nhà một cách chủ động, hiệu quả.

Bộ sách Academy Stars gồm 14 cuốn. Ảnh: MCBooks

Nội dung của Academy Stars được biên soạn xoay quanh các chủ đề quen thuộc như gia đình, trường học, bạn bè, thiên nhiên, thể thao… Qua đó, trẻ không chỉ học ngôn ngữ mà còn mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Bộ sách sử dụng phương pháp “học mà chơi - chơi mà học”, với nhiều hoạt động tương tác như trò chơi, bài hát, câu đố, đoạn hội thoại ngắn. Cách tiếp cận này giúp học sinh hứng thú hơn với tiếng Anh, đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp tự nhiên, không gò bó.

Academy Stars được xây dựng theo lộ trình khoa học, bám sát chuẩn năng lực Cambridge YLE, giúp học sinh tiến bộ theo từng giai đoạn. Mỗi cấp độ tương ứng với một mục tiêu ngôn ngữ cụ thể giúp phụ huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi quá trình phát triển của học sinh. Nhờ đó, trẻ có thể nắm vững từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục học tiếng Anh ở bậc trung học cơ sở.

Bài tập phong phú trong sách. Ảnh: MCBooks

Academy Stars không chỉ được sử dụng tại các trường tiểu học và trung tâm ngoại ngữ, mà còn phù hợp để phụ huynh cùng con học tại nhà. Bộ sách là tài liệu hữu ích cho giáo viên trong giảng dạy, đồng thời là người bạn đồng hành đáng tin cậy của học sinh trên hành trình chinh phục tiếng Anh. Không chỉ là một bộ sách đơn thuần, Academy Stars còn góp phần truyền cảm hứng để học sinh yêu thích việc học, mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ mới trong cuộc sống hằng ngày.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Địa chỉ: E34 Khu 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0975 314 539

Website: https://mcbooks.vn

Bích Đào