Đề án nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục và đào tạo, văn hóa, kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đề án cũng hướng tới việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng hệ sinh thái ngôn ngữ tiếng Anh trong trường học; tạo môi trường thuận lợi nhất để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các trường

Mục tiêu của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3.

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh để góp phần xây dựng thế hệ công dân toàn cầu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Với bậc mầm non, trẻ được trải nghiệm, làm quen với tiếng Anh; hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Ở cấp phổ thông, trọng tâm là giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực, kĩ năng sử dụng Tiếng Anh trong phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại bậc đại học, các trường được khuyến khích tăng cường giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật bằng tiếng Anh, hướng tới môi trường học tập song ngữ.

Với giáo dục nghề nghiệp, việc học tiếng Anh gắn với kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Mục tiêu cụ thể được đưa ra là giai đoạn 2025-2030, tất cả cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị vùng thuận lợi đảm bảo điều kiện cho trẻ làm quen với tiếng Anh; tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Cũng giai đoạn này, ít nhất 20% số cơ sở giáo dục đại học trên cả nước (trừ các cơ sở dùng ngoại ngữ khác tiếng Anh) đạt mức độ 1,5% cơ sở đạt mức độ 2 và 3% cơ sở đạt mức độ 3.

Cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học

Đề án được áp dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Ước tính Đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Thời gian thực hiện của Đề án là 20 năm (2025-2045), với 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (2025-2030): Xây dựng nền tảng và chuẩn hóa - bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục;

Giai đoạn 2 (2030-2035): Mở rộng và tăng cường - đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn;

Giai đoạn 3 (2035-2045): Hoàn thiện và nâng cao - tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Về điều kiện nguồn lực, sau khi Đề án được ban hành, các cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương thuộc đối tượng điều chỉnh của Đề án có trách nhiệm thực hiện.

Trong đó, đối với bậc học mầm non, để triển khai thành công Đề án thì cần có 1 biên chế vị trí việc làm là giáo viên tiếng Anh/1 cơ sở giáo dục mầm non. Như vậy dự kiến sẽ phát sinh thêm biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên cả nước thêm 12.000 người.

Đối với bậc tiểu học, để có cơ sở vững chắc, đảm bảo thành công mục tiêu của Đề án, Bộ GD-ĐT đề nghị triển khai dạy học môn tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 của Chương trình phổ thông (hiện tại đang bắt buộc từ lớp 3). Điều này sẽ phát sinh biên chế giáo viên tiếng Anh trong các trường tiểu học trên cả nước, thêm khoảng gần 10.000 giáo viên tiếng Anh.

Ngoài ra, cần đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất 200.000 giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035 để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của Đề án.

