Ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chia sẻ: “Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển của công ty, mà còn đánh dấu một giai đoạn mới, mạnh mẽ và đầy kỳ vọng”.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam phát biểu tại Lễ động thổ

Dự án chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025, Acecook Việt Nam kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên tại Việt Nam. 30 năm qua, doanh nghiệp đã và đang khẳng định được vị thế tiên phong trong ngành hàng mì ăn liền với thương hiệu mì Hảo Hảo dẫn đầu và là thương hiệu được hàng chục triệu người tiêu dùng lựa chọn. Đến nay, công ty cũng đã mở rộng xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa ẩm thực Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Những thành tựu này cùng sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ của người tiêu dùng, là động lực thúc đẩy Acecook Việt Nam ngày càng nỗ lực, đặt bước tiến cho tầm nhìn mới: Trở thành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững và vươn tầm thế giới.

Nhà máy Thăng Long được xem là một trong những dự án chiến lược của Acecook Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, thể hiện khát vọng nâng tầm năng lực sản xuất, cạnh tranh trên thị trường quốc tế và phát triển bền vững.

Theo ông Kaneda, dự án nhà máy Thăng Long mới này được hoạch định với mục tiêu hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, mở rộng năng lực cung ứng, đồng thời tích hợp các giải pháp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, với các chủ đề cụ thể như: Ứng dụng công nghệ sản xuất và vận hành tiên tiến; Sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu khí thải; Xây dựng quy trình quản trị thông minh, tự động hóa nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất.

Lễ động thổ Nhà máy Acecook Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long II

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 10 ha, gồm hai hạng mục chính: xưởng sản xuất và văn phòng làm việc. Nhà máy sẽ sản xuất các sản phẩm mì ăn liền và bán thành phẩm, với 5 dây chuyền sản xuất, năng lực 750 triệu gói mỗi năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2027.

Nhà máy Thăng Long là nhà máy thứ 3 của Acecook Việt Nam tại khu vực miền Bắc và thứ 14 trên toàn quốc. Hiện nay, Acecook Việt Nam đang vận hành hai nhà máy tại miền Bắc gồm: Nhà máy Hưng Yên, chuyên sản xuất mì và miến, với hơn 1.200 người lao động; Nhà máy Bắc Ninh, có hơn 680 lao động, sản xuất các sản phẩm từ sợi gạo như phở, bún và bán thành phẩm, đạt tiêu chuẩn cung ứng phở cho thị trường Nhật Bản.

Lễ khởi công Nhà máy Thăng Long đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn của Acecook Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một công trình sản xuất, Nhà máy Thăng Long còn là biểu tượng cho triết lý phát triển của Acecook: “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực, gắn kết tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường và hạnh phúc con người”.

Bước chuyển mình cho tương lai

Ông Kaneda nhấn mạnh: “Nhà máy Thăng Long mới không chỉ là một công trình sản xuất, mà còn là biểu tượng cho cam kết: “cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực, gắn kết tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường và hạnh phúc con người” của chúng tôi”.

Ba thập kỷ qua, Acecook đã không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trong ngành thực phẩm ăn liền, gắn bó và đồng hành cùng hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam. Từ những ngày đầu đặt nền móng tại thị trường Việt Nam, công ty đã kiên định với sứ mệnh “Cook Happiness - Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực” và liên tục đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, tiện lợi, phù hợp với khẩu vị và nhu cầu người Việt.

Lễ khởi công Nhà máy Thăng Long không chỉ là dấu mốc mở rộng sản xuất, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới - tiếp nối truyền thống 30 năm kiến tạo hạnh phúc.

Năm 2025, Acecook Việt Nam kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên (7/7/1995 - 7/7/2025). Với thông điệp “Cook Happiness Through Innovation” (Đổi mới nâng tầm hạnh phúc), doanh nghiệp cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sáng tạo, gắn kết cộng đồng và kiến tạo giá trị bền vững cho người tiêu dùng, nhân viên và xã hội.

Thu Loan