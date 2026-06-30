Đồng hành cùng học tập và giải trí

Theo Acer, laptop ngày nay không chỉ đáp ứng nhu cầu học trực tuyến hay xử lý công việc, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động như lập trình, thiết kế đồ họa, sáng tạo nội dung và chơi game. Thông qua chương trình Back To School 2026 với thông điệp "Học hết sức - Chơi hết mình”, Acer mong muốn khuyến khích người dùng cân bằng giữa học tập, phát triển bản thân và những phút giây giải trí chất lượng.

Bên cạnh việc sở hữu các mẫu laptop được trang bị cấu hình mạnh mẽ cùng nhiều công nghệ mới, khách hàng còn nhận thêm E-Gift Code để trải nghiệm các tựa game trên nền tảng VNG.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua các sản phẩm Acer chính hãng thuộc danh sách áp dụng sẽ được nhận 1 E-Gift Code trị giá 500.000 đồng (thẻ nạp game VNG).

Phần quà được gửi dưới dạng mã điện tử, giúp người dùng dễ dàng kích hoạt và sử dụng sau khi hoàn tất đăng ký hợp lệ.

Chương trình được áp dụng với tất cả các khách hàng mua sản phẩm Acer chính hãng thuộc danh sách áp dụng tại các đại lý tham gia chương trình trên toàn quốc, trong thời gian diễn ra chương trình Acer Back To School 2026.

Danh sách sản phẩm áp dụng

Chương trình áp dụng cho nhiều dòng laptop gaming và laptop hiệu năng cao của Acer, bao gồm:

- Gaming Aspire 7: A715-59G, A715-76G

- Nitro Lite: NL16-71G

- Nitro V ANV15: ANV15-41, ANV15-51

- Nitro ProPanel ANV15: ANV15-41, ANV15-42, ANV15-51, ANV15-52

- Nitro ProPanel ANV16: ANV16-41, ANV16-72, ANV16-A71, ANV16-I51

- Nitro ProPanel ANV16S: ANV16S-41, ANV16S-61, ANV16S-71

- Nitro ProPanel AN16S: AN16S-61

- Predator Helios Neo 14 AI: PHN14-51

- Predator Helios Neo 16 AI: PHN16-73, PHN16-I31, PHN16-I71

- Predator Helios Neo 16S AI: PHN16S-71, PHN16S-I51

- Predator Helios 16 AI: PH16-73

- Predator Helios 18 AI: PH18-73, PH18-I71

- Predator Triton Neo 16 AI: PTN16-51

- Predator Triton 14 AI: PT14-52T

Đây đều là những dòng laptop được Acer định hướng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến những người làm công việc sáng tạo nội dung, thiết kế, lập trình hoặc có nhu cầu chơi game với hiệu năng cao.

Hướng dẫn đăng ký nhận quà

Sau khi mua sản phẩm Acer chính hãng thuộc danh sách áp dụng, khách hàng có thể thực hiện đăng ký trực tuyến để nhận quà theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập website chương trình tại backtoschool.acervietnam.com.vn

- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn trên biểu mẫu đăng ký.

- Bước 3: Gửi thông tin xác nhận mua hàng và hoàn tất đăng ký.

- Bước 4: Ban tổ chức tiến hành kiểm tra và xác thực thông tin.

- Bước 5: Sau khi hồ sơ hợp lệ, mã E-Gift Code sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký.

(Nguồn: Acer Việt Nam)