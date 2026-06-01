Nvidia đã vươn lên trở thành công ty có giá trị nhất thế giới nhờ việc thống trị thị trường chip AI (trí tuệ nhân tạo) trong các trung tâm dữ liệu.

Giờ đây, hãng đang mở rộng sức mạnh sang các dòng chip đóng vai trò là bộ vi xử lý chính cho máy tính cá nhân (PC), chính thức bước vào đấu trường vốn được kiểm soát bởi Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm và Apple.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu về dòng chip máy tính mới dựa trên kiến trúc Arm. Ảnh: Nvidia

Trong bài phát biểu tại hội nghị Computex (Đài Loan, Trung Quốc) hôm 1/6, CEO Nvidia Jensen Huang công bố bộ vi xử lý N1X mới được hợp tác phát triển cùng Microsoft.

Vi mạch này sẽ được tích hợp vào siêu chip (superchip) RTX Spark mới, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay trên hàng loạt dòng PC Windows từ Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo và MSI.

Cuộc cách mạng tái tạo máy tính cá nhân

"Sự tái tạo này mang ý nghĩa lớn lao không kém gì việc tái định hình điện thoại thành chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta biết ngày nay", ông Huang nhận định, đồng thời nhấn mạnh AI tự thực thi (agentic AI) sẽ hoạt động xuyên suốt trên tất cả các máy tính mới này.

Theo ông Huang, sự hợp tác giữa Microsoft và Nvidia sẽ "tái phát minh PC", đánh dấu dòng máy tính cá nhân đầu tiên được thiết kế và cấu trúc lại hoàn toàn trong vòng 40 năm qua.

Đại diện Nvidia cho biết kế hoạch ban đầu của hãng là tung ra thị trường hơn 30 mẫu máy tính xách tay và 10 mẫu máy tính để bàn sử dụng chip mới.

Bộ vi xử lý PC đầu tiên này là sự kết hợp giữa hai loại chip chủ lực của Nvidia cùng 128 gigabyte bộ nhớ hợp nhất. Cấu trúc của nó bao gồm một đơn vị xử lý đồ họa (GPU) kiến trúc Blackwell ghép nối với đơn vị xử lý trung tâm (CPU) N1X tùy chỉnh dựa trên kiến trúc Arm, do công ty MediaTek thiết kế.

Cú hích thay đổi cục diện ngành phần cứng

Sự xuất hiện của RTX Spark đánh dấu một biến động lớn đối với ngành công nghiệp PC, vốn đang trải qua những thay đổi sâu sắc do sự bùng nổ của AI.

Các bộ vi xử lý kiến trúc Arm như của Nvidia đang dần chiếm ưu thế trước bộ vi xử lý x86 truyền thống do Intel và AMD hậu thuẫn.

Trong khi đó, toàn bộ thị trường CPU đang bùng nổ thành một ngành công nghiệp được ông Huang dự báo có trị giá lên tới 200 tỷ USD.

Tháng 2 vừa qua, Nvidia từng chia sẻ rằng các CPU đang trở thành "điểm nghẽn" giữa bối cảnh các luồng công việc của AI tự thực thi tăng vọt.

Đến tháng 3, hãng tiếp tục ra mắt một hệ thống tủ mạng chứa đầy CPU Vera dành cho trung tâm dữ liệu. Dù việc huấn luyện các mô hình lớn đòi hỏi khối lượng toán học song song khổng lồ, việc truy xuất và đẩy dữ liệu đó đến nhiều trợ lý ảo lại cần khả năng điện toán tổng quát do CPU đảm nhiệm.

Bộ vi xử lý PC mới của Nvidia sẽ được sản xuất bằng công nghệ 3nm của TSMC.

Những chiếc laptop đầu tiên chạy chip mới của Nvidia sẽ có độ mỏng chỉ 14 mm, đi kèm mức giá cao cấp và cũng sẽ xuất hiện trên một số mẫu desktop nhỏ gọn.

Dù RTX Spark sẽ dần mở rộng ra nhiều phân khúc giá khác nhau, Nvidia cho biết mục tiêu trước mắt là hướng tới các nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển AI và game thủ - những người "đang tìm kiếm các mẫu laptop siêu mỏng nhẹ hoặc desktop nhỏ gọn".

(Theo CNBC)