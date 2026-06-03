Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường IDC chia sẻ với TechCrunch, Apple đã xuất xưởng 1,1 triệu chiếc MacBook Neo trong quý kết thúc vào tháng 3, vượt qua doanh số ra mắt của MacBook Air M5 (900.000) và MacBook Pro M5 (550.000) gần đây.

Ông Navkendar Singh, Phó chủ tịch IDC cho biết con số này rất đáng chú ý vì Neo chỉ được mở bán khoảng ba tuần trong quý kể từ giữa tháng 3. Ông cũng nói thêm lượng hàng xuất xưởng bắt đầu tăng vọt từ đầu tháng 4.

Thành công của MacBook Neo vượt ngoài mọi dự đoán của Apple, theo CEO Tim Cook. Ảnh: Cnet

Được giới thiệu vào đầu tháng 3 với mức giá khởi điểm 599 USD, thấp hơn khoảng 45% so với mẫu MacBook Air tiêu chuẩn, MacBook Neo giúp người dùng dễ tiếp cận máy Mac hơn.

Mẫu máy tính xách tay này vẫn giữ được phần lớn ngôn ngữ thiết kế và cảm giác cao cấp của Apple, bao gồm khung nhôm và màn hình Liquid Retina 13 inch, nhưng phải đánh đổi một số yếu tố để có mức giá thấp hơn, như sử dụng chip A18 Pro thay vì bộ vi xử lý dòng M và chỉ cung cấp 8GB bộ nhớ ở phiên bản tiêu chuẩn.

Đến nay, thị trường dường như đang phản hồi tích cực với chiến lược của Apple. Theo ông Singh, nhu cầu đối với dòng Neo đã vượt kỳ vọng ở một số quốc gia, nơi các nhà bán lẻ đang chật vật để đảm bảo đủ nguồn hàng tồn kho.

Theo IDC, trong số các mẫu MacBook Neo xuất xưởng trên toàn cầu trong quý I, 44% được chuyển đến thị trường Mỹ.

"Giá máy tính xách tay Windows ngày càng tăng và mức giá hấp dẫn của Neo đã dẫn đến nhu cầu rất cao cho sản phẩm này", ông Singh chia sẻ với TechCrunch.

Sự phổ biến của Neo cũng có thể định hình lại chiến lược của Apple tại các thị trường như Ấn Độ, nơi các mẫu MacBook cũ hơn như Air M1, M2 và M3 trong lịch sử vốn là động lực tăng trưởng doanh số khi được bán với giá chiết khấu trong các sự kiện khuyến mãi, theo nhà phân tích thị trường cấp cao Bharath Shenoy của IDC.

Phát biểu trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hồi tháng 4, CEO Apple Tim Cook cho biết phản hồi của khách hàng đối với MacBook Neo đã "vượt ngoài mọi dự đoán" và thừa nhận công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung sau khi ra mắt.

Ông cũng xác nhận Apple đã thiết lập kỷ lục trong quý I về số lượng khách hàng lần đầu mua máy Mac, một phần nhờ lực đẩy từ dòng Neo.

Hãng nghiên cứu Counterpoint Research nhận định tầm quan trọng của Neo còn vượt ra ngoài doanh số bán hàng ban đầu.

Thiết bị này đang giúp “táo khuyết” mở rộng tệp khách hàng truyền thống bằng cách thu hút những người lần đầu mua máy Mac và cạnh tranh trong các phân khúc máy tính xách tay giá rẻ, nơi các dòng máy Mac vốn có rất ít thị phần, theo ông David Naranjo, Phó giám đốc Counterpoint. Ông cho biết thêm, Neo cuối cùng có thể giúp Apple tăng thị phần từ 2% lên khoảng 15% trong phân khúc laptop từ 400 đến 699 USD.

Ông đánh giá MacBook Neo là một trong những đợt phát hành Mac quan trọng nhất về chiến lược của Apple gần đây, đặc biệt khi thị trường PC đang đối mặt với nhiều thách thức về chi phí bộ nhớ và lạm phát.

Ông Singh của IDC tin rằng MacBook Neo có thể giúp Apple giành thêm thị phần trong phân khúc máy tính xách tay dành cho người tiêu dùng phổ thông và doanh nghiệp nhỏ.

Thành công bước đầu của MacBook Neo đã thúc đẩy các đối thủ cạnh tranh phải đáp trả. Trong tuần này, Dell đã trình làng mẫu XPS 13 mới với giá khởi điểm 699 USD.

Hãng cho biết sự xuất hiện của MacBook Neo đã chứng minh nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng laptop chất lượng cao cấp ở mức giá dễ tiếp cận hơn.

Apple không phản hồi yêu cầu bình luận.

(Theo TechCrunch)