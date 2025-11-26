Năm nay, ACFC năm nay “chơi lớn” với mức giảm lên đến 80% cho loạt thương hiệu cao cấp như: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton… diễn ra từ ngày 20/11 đến 30/11/2025.

Thương hiệu high-end như Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS, DKNY giảm sâu lên đến 80% tại ACFC Black Friday, áp dụng toàn bộ cửa hàng.

Những mẫu áo polo, đầm váy, túi xách từ trendy đến classic từ các thương hiệu cao cấp này cũng được sale khủng lên đến 50%+

Đầm, váy, phụ kiện nhà Mango mua với hóa đơn từ 1.500.000VNĐ được hoàn 100.000VNĐ, hóa đơn từ 3.000.000VNĐ được hoàn 300.000VNĐ

Chỉ cần bước vào cửa hàng Levi’s bạn sẽ thấy những chiếc áo thun, quần jeans với giá cực shock từ 200.000VNĐ đến 300.000VNĐ.

Cách đó vài bước chân, nhóm thương hiệu ứng dụng, giá mềm hơn như Old Navy, Cotton On, OVS, Sisley, Dockers, Mothercare cũng đang “đốt nóng” không khí sale.

Đồ Thu - Đông vừa lên kệ vừa đa dạng cũng được ưu đãi nhân dịp Black Friday.

ACFC Black Friday là dịp để các tín đồ hàng hiệu có thể nâng cấp phong cách, làm mới bản thân với mức giá tốt.

Cả hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đều đang chật kín người săn sale.

ACFC Black Friday 2025 bắt từ 20/11 - 30/11/2025 Giảm đến 80% Tại toàn bộ cửa hàng ACFC & ACFC Online: http://blackfriday.acfc.com.vn/

(Nguồn: ACFC)