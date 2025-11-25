Gia đình tôi đang có nhu cầu mua một chiếc sedan mới để phục vụ công việc và đi lại hằng ngày. Những ngày cuối năm, đi một vòng các đại lý có thể thấy mức giảm giá quá hấp dẫn: xe được ưu đãi cả chục triệu, tặng kèm nhiều gói phụ kiện, bảo hiểm… Đây rõ ràng là cơ hội tốt để tậu "xế cưng” với chi phí dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm trước đó.

Nhiều mẫu xe phổ thông đang được giảm giá hàng chục triệu. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là hiện đã sắp sang tháng cuối cùng của năm, nếu mua xe lúc này, tôi lo chiếc xe sẽ bị xem là “thiệt đời”, ảnh hưởng đến giá trị bán lại sau này hoặc kém lợi thế so với việc lấy xe ở thời điểm sang năm mới.

Trong khi đó, một số hãng cũng rục rịch chuẩn bị phiên bản nâng cấp cho năm tới, khiến tôi càng phân vân, nên chọn mức giá tốt ở thời điểm hiện tại hay chờ thêm để sở hữu đời xe mới hơn?

Tôi rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia cũng như những người dùng có kinh nghiệm, cuối năm có phải là thời điểm đáng xuống tiền nhất hay nên chờ qua năm mới để tối ưu giá trị chiếc xe?

Xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Trần Bá Đông (Thanh Trì, Hà Nội)

