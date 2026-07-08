Trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, sức khoẻ luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm đưa vào cơ thể. Thị trường đồ uống đang có sự chuyển mình rõ rệt khi hướng khách hàng tới lối sống lành mạnh. Nắm bắt xu hướng đó, Active Life Global tập trung phát triển và phân phối hai ngành hàng chiến lược: cà phê đặc sản và cacao nguyên chất.

Không chỉ đơn thuần cung cấp những thức uống quen thuộc trong đời sống hằng ngày, Active Life Global thông qua việc tuyển chọn nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ những vùng trồng tiêu biểu, cũng như quy trình chế biến nghiêm ngặt, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiêu dùng có giá trị thật.

Cà phê đặc sản - Những bước chân đầu tiên cho khát vọng vươn mình

Trước khi mở rộng phân phối dòng sản phẩm Cacao, Active Life Global đã được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cà phê đặc sản Việt Nam. Thương hiệu ghi dấu ấn bằng những thành tựu nổi bật trên các sân chơi chuyên môn uy tín trong nước và quốc tế.

Những cột mốc như Top 1 Robusta toàn cầu tại GCEF 2024, Quán quân Vietnam Amazing Cup hay mới đây là thành tích TOP 1 ARABICA COFFEE PRODUCER của dòng cà phê AEROCO với số điểm 88.00 tại VCPC 2026 đã góp phần minh chứng cho năng lực chọn lọc nguyên liệu, chế biến và phát triển sản phẩm của Active Life Global.

Đại diện Active Life Global cho biết: “Từ việc tuyển chọn nguồn nguyên liệu tại các vùng trồng tiềm năng đến việc kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất, Active Life Global luôn đặt tiêu chuẩn sản phẩm lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm ra đời đều trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch về nguồn gốc, hương vị đặc trưng và giá trị thiết thực cho người tiêu dùng”.

Sự nhất quán trong cam kết chất lượng trở thành nền tảng vững chắc, giúp thương hiệu khẳng định vị thế và mở rộng dấu ấn trên thị trường.

Cacao nguyên chất - Mảnh ghép cho xu hướng sống “Lành”

Không dừng lại trong lĩnh vực cà phê, Active Life Global tiếp tục đánh dấu bước phát triển mới với sự xuất hiện của Cacao Natural Powder. Sản phẩm được phát triển từ nguồn cacao nguyên chất, hướng đến nhu cầu ngày càng gia tăng của người tiêu dùng về các giải pháp dinh dưỡng tự nhiên và tốt cho sức khỏe.

Thay vì theo đuổi các công thức pha trộn phổ biến trên thị trường, Cacao được phân phối bởi Active Life Gloabal có định hướng phát triển với mục tiêu tôn vinh hương vị và giá trị tự nhiên của giống hạt.

Theo đại diện Active Life Global, sản phẩm được sản xuất theo phương pháp không kiềm hóa, kết hợp quy trình chế biến được kiểm soát chặt chẽ nhằm gìn giữ tối đa các dưỡng chất vốn có, điển hình là hàm lượng Polyphenol tự nhiên dao động từ khoảng 4,3 - 4,7g trên 100g, 461mg Magie tự nhiên trên 100g.

Nhờ giữ được hàm lượng bơ cacao tự nhiên cao, sản phẩm sở hữu hậu vị mềm mượt, béo thanh đặc trưng cùng hương cacao nguyên bản. Điều này giúp Cacao Active Life Global dễ dàng ứng dụng trong nhiều công thức đồ uống và dinh dưỡng như cacao nóng, cacao sữa hạt, cacao đá hay các thực đơn healthy hằng ngày.

Với khát vọng nâng tầm nông sản Việt, Active Life Global không ngừng tìm kiếm và phát huy giá trị của những vùng nguyên liệu giàu tiềm năng trên khắp đất nước. Từ hạt cà phê đặc sản đến hạt cacao nguyên chất, để mỗi sản phẩm đều là một câu chuyện về chất lượng, sự chỉn chu và niềm tự hào Việt Nam.

(Nguồn: Active Life Global)