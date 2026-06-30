Chiều 30/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam sau giai đoạn thí điểm thành công với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu.

Dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cùng đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là nền tảng truy xuất nguồn gốc dùng chung cấp quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hệ thống gồm ba hợp phần chính: cổng tra cứu dành cho người tiêu dùng; hệ thống quản trị phục vụ cơ quan quản lý và doanh nghiệp; ứng dụng trên thiết bị di động. Nền tảng được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như chữ ký số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), định danh sản phẩm theo tiêu chuẩn GS1 quốc tế và mã QR GS1 Digital Link, giúp bảo đảm tính xác thực, minh bạch và toàn vẹn của dữ liệu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp trải nghiệm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam ngay tại lễ công bố hệ thống. Ảnh: Khương Trung.

Hệ thống có khả năng xử lý khoảng 1.000 lượt tra cứu mỗi giây, phục vụ 30.000 người quét mã đồng thời và hơn 85 triệu lượt quét tem truy xuất mỗi ngày. Đây được đánh giá là nền tảng kỹ thuật có khả năng mở rộng triển khai trên phạm vi cả nước.

Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm từ 170 doanh nghiệp tại 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Riêng với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu, đã có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá việc đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam vào vận hành là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Phó Thủ tướng, nông nghiệp luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Ông cho biết, sơ kết 6 tháng đầu năm cho thấy nông nghiệp là ngành hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt trên 70 tỷ USD. Năm 2026, ngành đặt mục tiêu đạt 74 tỷ USD; riêng 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã vượt 31 tỷ USD.

Theo Phó Thủ tướng, việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc vào vận hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và kim ngạch xuất khẩu nông sản, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông nhấn mạnh, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, chất lượng, quy trình sơ chế, đóng gói và vận chuyển. Vì vậy, hệ thống sẽ giúp nông sản Việt Nam đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc triển khai hệ thống không được làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân, mà phải trở thành công cụ hỗ trợ, tạo thuận lợi trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.