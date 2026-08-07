Lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

Sự kiện trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Nghệ An triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (hay còn gọi là Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào) tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An là hoạt động ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2027) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam – Lào (1962 - 2027), thể hiện trách nhiệm xã hội của ACV trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Được xây dựng từ năm 1976, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 11.180 anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, những người đã anh dũng hy sinh trên đất nước Lào trong các cuộc kháng chiến.

Đoàn công tác của ACV tại buổi lễ.

Mỗi năm, hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước và nước bạn Lào tìm về đây dâng hương, tưởng niệm, tìm kiếm thông tin người thân và đón những người lính trở về với quê hương. Đối với hàng triệu người Việt Nam, nơi đây không chỉ là một nghĩa trang, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương.

Sau gần nửa thế kỷ, nhiều hạng mục của Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào đã xuống cấp do tác động của thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều phần mộ bị bong tróc, rêu mốc; nhiều bia mộ mờ thông tin; hệ thống đường nội bộ, cầu qua hồ, lan can và các am thờ không còn đáp ứng yêu cầu bảo tồn lâu dài. Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ mở rộng nghĩa trang thêm 1,06 ha, đủ điều kiện tiếp nhận 2.700 phần mộ liệt sĩ. Song song với đó là dự án nâng cấp toàn diện khuôn viên nghĩa trang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của ACV đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, việc chăm sóc, gìn giữ và tôn tạo công trình không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã khuất, mà còn là bổn phận của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch HĐQT ACV

Chủ tịch HĐQT ACV khẳng định, với truyền thống nhân văn và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Nhà nước, ACV luôn xác định việc đồng hành cùng các hoạt động tri ân, chăm lo người có công là một phần trong sứ mệnh phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ Nghệ An nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào không chỉ góp phần tạo dựng một không gian tưởng niệm khang trang, trang nghiêm hơn, mà còn gìn giữ một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao sự đồng hành của ACV trong các hoạt động ý nghĩa mang đậm tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết: Sự chung tay của ACV có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu nâng cấp, tôn tạo và mở rộng nghĩa trang trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt – Lào.

“Tỉnh Nghệ An cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình, để Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào thực sự trở thành nơi tri ân xứng đáng đối với các anh hùng liệt sĩ và là biểu tượng bền vững của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

ACV hỗ trợ 20 tỷ đồng tỉnh Nghệ An nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào

Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào đã trải qua 6 đợt cải tạo, nâng cấp Trong 11.180 ngôi mộ liệt sĩ đang được chăm sóc tại nghĩa trang, có 1908 hài cốt liệt sĩ đã di chuyển về quê, có 6.628 mộ đã được lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ADN, có 350 mộ chưa lấy mẫu sinh phẩm và 1.944 mộ có thông tin đầy đủ nhưng chưa di chuyển.

(Nguồn: ACV)