Sáng 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 8.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô cho hay, TP Hà Nội đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.

Hà Nội có 233 nghĩa trang có mộ chưa xác định được thông tin. Trong đó, có 3 nghĩa trang do TP quản lý là Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi. Nghĩa trang Mai Dịch là nơi có số mộ chưa xác định được thông tin lớn nhất (469 mộ).

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin

Đại tá Đoàn Chí Thắng khẳng định, Hà Nội lấy mẫu tại 555 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 3 nghĩa trang do TP quản lý trước tiến độ đề ra. Ngày 30/7, TP hoàn thành lấy mẫu đối với 48 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi. Ngày 2/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, lực lượng chức năng đã lấy mẫu được 35/38 mộ, 3 mộ không có khả năng lấy mẫu. Ngày 7/8, 469 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang Mai Dịch đã được lấy mẫu.

Tới thời điểm hiện tại, các tổ công tác đã lấy được 97 mẫu/106 mộ liệt sĩ.

Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và khiển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 8

Ban Chỉ đạo thành phố thành lập 16 tổ, đội lấy mẫu và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN. Các tổ công tác hỗ trợ xã, phường triển khai việc lấy mẫu trước ngày 10/10/2026.

Đại tá Đoàn Chí Thắng chia sẻ chiến dịch 500 ngày đêm nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội. Hà Nội đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai chiến dịch.

Sau nhiều thập kỷ, hiện nay địa hình có nhiều thay đổi nên việc xác minh thông tin liệt sĩ ngày càng phức tạp. Nhiều mộ được chôn từ lâu, kết cấu mộ tương đối phức tạp, được tôn tạo nhiều lần. Các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang chủ yếu thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp nên việc xác định hết sức khó khăn.

Mất hơn 4 giờ mới tìm thấy hài cốt trong một ngôi mộ liệt sĩ để lấy mẫu ADN

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Nội vụ Hà Nội, cho biết thêm sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, cơ quan chức năng sẽ khẩn trương hoàn mộ. “Trong thời gian chờ hoàn mộ, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ lễ, cơm một ngày ba bữa để thắp hương các liệt sĩ”, ông Nam cho hay.

Phó Giám đốc Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam

Theo ông Nam, ở nghĩa trang Mai Dịch có 1.221 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, phần lớn được an táng trước năm 1956. Chính yếu tố thời gian khiến việc tìm kiếm, lấy mẫu và xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Ông chia sẻ thêm tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, ngôi mộ đầu tiên mất hơn 4 giờ mới tìm thấy hài cốt. Lực lượng tìm kiếm đào sâu hơn 2m nhưng không có kết quả, buộc phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như thăm dò theo nhiều hướng mới xác định được vị trí do địa hình thay đổi sau nhiều thập kỷ.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, mỗi khi tìm thấy hài cốt, cán bộ, chiến sĩ tham gia đều rất xúc động bởi cảm giác như vừa đưa được một liệt sĩ trở về. Điều đó trở thành động lực để các lực lượng kiên trì tìm kiếm, dù công việc rất vất vả và kéo dài nhiều giờ.