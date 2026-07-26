Clip vợ chồng ông Thiềng đến viếng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Chuyến đi ý nghĩa

Những ngày tháng 7, trên trang cá nhân, chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, xã Quỳnh Tam, Nghệ An) chia sẻ bài viết kể về chuyến đưa bố mẹ đi thăm đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ khiến người đọc xúc động.

Bố chị Dung, ông Nguyễn Văn Thiềng (77 tuổi), từng là chiến sĩ đặc công thuộc Tiểu đoàn 31, Quân khu 4. Trước khi xuất ngũ, ông chiến đấu ở nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam.

Thời trai trẻ, ông Thiềng nổi tiếng học giỏi. Ông đậu cùng lúc 2 trường đại học. Tuy nhiên, ông tình nguyện dở dang việc học để lên đường nhập ngũ.

Vợ chồng ông Thiềng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Quá trình chiến đấu, ông bị địch bắt, tra tấn. Năm 1972, trong một trận đánh tại Hiệp Hòa (tỉnh Long An cũ), ông bị thương nặng ở đầu, mắt bị ảnh hưởng bởi hơi cay và sau đó bị bắt.

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris ký kết, ông được trao trả tù binh trong tình trạng sức khỏe bị tổn hại nặng. Năm sau, đôi mắt của ông vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.

Trong khi đó, bà Hồ Thị Thắng (72 tuổi, vợ ông Thiềng) từng tham gia dân công hỏa tuyến. Giai đoạn chiến tranh, bà đào đắp công sự, vận chuyển đạn dược, lương thực... tiếp tế cho chiến trường.

Ông Thiềng và vợ dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ trong đó có những đồng đội, người quen của mình

Chị Dung kể: “Bố gặp mẹ khi đôi mắt còn lành lặn. Sau này, dù ông không còn thấy ánh sáng, mẹ vẫn quyết tâm yêu thương, gắn bó.

Năm 1975, bố mẹ nên duyên vợ chồng. Sau khi xuất ngũ, bố mẹ tôi về quê làm lụng, buôn bán… nuôi 5 người con.

5 anh em chúng tôi lớn lên, trưởng thành cùng ký ức, chuyện kể về những năm tháng chiến tranh ác liệt của bố mẹ. Trong dòng ký ức ấy, bố mẹ thường kể về chiến trường xưa.

Ông bà cũng luôn kể về những đồng đội, người quen đã nằm lại chiến trường. Từ lâu, bố mẹ đã có mong muốn được đến chiến trường xưa, nghĩa trang liệt sĩ để thăm viếng những đồng đội đã hy sinh.

Anh em chúng tôi thường bảo nhau sẽ thực hiện mong ước ấy của bố mẹ. Giữa tháng 6 vừa qua, 5 anh em chúng tôi thu xếp công việc, cùng nhau đưa bố mẹ đến thăm nơi ông bà mong ước bấy lâu”.

Tự hào

Đêm 16/6, đại gia đình ông Thiềng xuất phát. Vì có thông gia cũng là cựu chiến binh, đang sinh sống ở tỉnh Quảng Nam cũ, ông Thiềng quyết định đến thăm hỏi trước.

Sau đó, vợ chồng ông được các con đưa đến thăm thành cổ Quảng Trị tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tiếp đến, ông bà cùng các con đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Tại nghĩa trang, ông Thiềng được vợ dẫn đi giữa những hàng mộ trắng trải dài. Các con của ông bà chia nhau thắp hương, tìm mộ phần đồng đội, bạn bè, người cùng quê của 2 người.

Không còn thấy ánh sáng, ông Thiềng đưa tay chạm lên bia đá mộ phần đồng đội rồi khẽ thì thầm cùng người đã khuất

Mỗi khi nghe con đọc lên những cái tên quen thuộc, ông Thiềng lại lặng người xúc động. Ông đưa tay chạm lên bia đá, lặng lẽ ngồi xuống rồi khẽ thì thầm cùng người đã khuất.

Trong khi đó, bà Thắng không kìm được niềm xúc động, vừa thắp hương cho những người không thể trở về sau chiến tranh vừa khóc.

Bà Thắng vừa rơi nước mắt vừa thắp hương cho các mộ liệt sĩ

Chị Dung bộc bạch: “Mẹ tôi khóc nhiều lắm. Chứng kiến cảnh ấy, anh em chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động.

Giữa khuôn viên nghĩa trang với hơn 10.000 phần mộ liệt sĩ và niềm xúc động không nói nên lời của bố mẹ, chúng tôi càng thấm thía giá trị của 2 chữ hòa bình.

Chúng tôi còn dự định đưa bố mẹ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng thời gian không cho phép nên đành hẹn lại lần sau. Dù vậy trên đường về, bố mẹ tôi vẫn rất hạnh phúc.

Chị Dung hạnh phúc, tự hào khi cùng các anh em trong gia đình hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ

Bố mẹ nói rằng được đến chiến trường xưa, thăm đồng đội, đời này ông bà đã mãn nguyện. Về phần mình, chúng tôi hạnh phúc, tự hào khi đã thực hiện được tâm nguyện của bố mẹ.

Sắp tới, khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành mong muốn của bố mẹ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, địa đạo Củ Chi, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9”.

Ảnh, clip: NVCC