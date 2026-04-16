ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) là gì? ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) là một rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi tình trạng khó tập trung, dễ bị phân tâm và hành vi bốc đồng. Ở người lớn, ADHD không còn biểu hiện rõ rệt như tăng động ở trẻ nhỏ nhưng vẫn ảnh hưởng đến khả năng làm việc, quản lý thời gian và kiểm soát cảm xúc.

Triệu chứng ADHD ở trẻ em và người lớn ADHD có biểu hiện khác nhau tùy theo độ tuổi. Ở trẻ em Trẻ mắc ADHD thường có những dấu hiệu như: Khó ngồi yên, hay chạy nhảy

Dễ mất tập trung trong học tập

Hay quên, làm việc thiếu hoàn chỉnh

Nói nhiều hoặc chen ngang Ở người lớn Ở người trưởng thành, triệu chứng thường “ẩn” hơn nhưng vẫn ảnh hưởng rõ rệt: Khó tập trung khi làm việc

Hay trì hoãn, thiếu tổ chức

Dễ căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc

Quản lý thời gian kém Nhiều người lớn không nhận ra mình bị ADHD vì triệu chứng không quá rõ ràng.

Nguyên nhân gây ADHD ADHD không có nguyên nhân duy nhất mà thường xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp. Các nghiên cứu cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, sự mất cân bằng hóa chất trong não (đặc biệt là dopamine) cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Bên cạnh đó, các yếu tố như môi trường sống, căng thẳng kéo dài hoặc biến chứng trong thai kỳ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ADHD.

Cách chẩn đoán ADHD Việc chẩn đoán ADHD cần được thực hiện bởi chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa. Thông thường, quá trình chẩn đoán bao gồm: Đánh giá triệu chứng qua bảng câu hỏi (Thang đánh giá ADHD hoặc các bài kiểm tra tâm lý)

Phỏng vấn trực tiếp

Quan sát hành vi trong thời gian dài Chú ý: ADHD không thể tự chẩn đoán tại nhà, cần có đánh giá chuyên môn để đảm bảo chính xác.