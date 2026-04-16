ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) là gì?
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) là một rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi tình trạng khó tập trung, dễ bị phân tâm và hành vi bốc đồng.
Ở người lớn, ADHD không còn biểu hiện rõ rệt như tăng động ở trẻ nhỏ nhưng vẫn ảnh hưởng đến khả năng làm việc, quản lý thời gian và kiểm soát cảm xúc.
Triệu chứng ADHD ở trẻ em và người lớn
ADHD có biểu hiện khác nhau tùy theo độ tuổi.
Ở trẻ em
Trẻ mắc ADHD thường có những dấu hiệu như:
- Khó ngồi yên, hay chạy nhảy
- Dễ mất tập trung trong học tập
- Hay quên, làm việc thiếu hoàn chỉnh
- Nói nhiều hoặc chen ngang
Ở người lớn
Ở người trưởng thành, triệu chứng thường “ẩn” hơn nhưng vẫn ảnh hưởng rõ rệt:
- Khó tập trung khi làm việc
- Hay trì hoãn, thiếu tổ chức
- Dễ căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc
- Quản lý thời gian kém
Nhiều người lớn không nhận ra mình bị ADHD vì triệu chứng không quá rõ ràng.
Nguyên nhân gây ADHD
ADHD không có nguyên nhân duy nhất mà thường xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp.
Các nghiên cứu cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, sự mất cân bằng hóa chất trong não (đặc biệt là dopamine) cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung.
Bên cạnh đó, các yếu tố như môi trường sống, căng thẳng kéo dài hoặc biến chứng trong thai kỳ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ADHD.
Cách chẩn đoán ADHD
Việc chẩn đoán ADHD cần được thực hiện bởi chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa.
Thông thường, quá trình chẩn đoán bao gồm:
- Đánh giá triệu chứng qua bảng câu hỏi (Thang đánh giá ADHD hoặc các bài kiểm tra tâm lý)
- Phỏng vấn trực tiếp
- Quan sát hành vi trong thời gian dài
Chú ý: ADHD không thể tự chẩn đoán tại nhà, cần có đánh giá chuyên môn để đảm bảo chính xác.
Phương pháp điều trị ADHD
ADHD không thể “chữa khỏi hoàn toàn” trong thời gian ngắn nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu áp dụng đúng phương pháp. Việc điều trị thường là sự kết hợp giữa thuốc, tâm lý và thay đổi lối sống.
1. Điều trị bằng thuốc
Thuốc là phương pháp phổ biến giúp cải thiện các triệu chứng như mất tập trung, bốc đồng và tăng động.
Các loại thuốc thường được bác sĩ chỉ định có tác dụng:
- Tăng khả năng tập trung
- Giảm hành vi bốc đồng
- Ổn định cảm xúc
Tuy nhiên:
- Cần dùng theo chỉ định của bác sĩ
- Không tự ý sử dụng hoặc ngưng thuốc
- Có thể cần thời gian để tìm loại thuốc phù hợp
2. Liệu pháp tâm lý (trị liệu hành vi)
Đây là phương pháp quan trọng, đặc biệt với người lớn.
Liệu pháp giúp người mắc ADHD:
- Hiểu rõ hành vi và cảm xúc của bản thân
- Học cách kiểm soát sự phân tâm
- Xây dựng thói quen tích cực
Một số hình thức phổ biến:
- Liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT)
- Huấn luyện kỹ năng quản lý thời gian
- Tư vấn tâm lý cá nhân
Ưu điểm giúp thay đổi lâu dài, không phụ thuộc thuốc.
3. Thay đổi lối sống
Lối sống ảnh hưởng rất lớn đến mức độ biểu hiện ADHD.
Một số thói quen nên áp dụng: Ngủ đủ giấc và đúng giờ, tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng mạng xã hội quá mức
Những thay đổi nhỏ nhưng giúp cải thiện khả năng tập trung đáng kể.
4. Kỹ năng quản lý công việc và thời gian
Người mắc ADHD thường gặp khó khăn trong việc tổ chức công việc. Vì vậy, cần áp dụng các công cụ hỗ trợ:
- Ghi chú công việc hàng ngày
- Chia nhỏ nhiệm vụ
- Đặt nhắc nhở
- Sử dụng app quản lý công việc
Điều này giúp giảm tình trạng trì hoãn và tăng hiệu suất làm việc.
5. Hỗ trợ từ gia đình và môi trường
Môi trường xung quanh đóng vai trò rất quan trọng.
- Gia đình cần hiểu và hỗ trợ thay vì gây áp lực
- Môi trường làm việc nên rõ ràng, ít phân tâm
- Có thể cần sự hỗ trợ từ chuyên gia
Sự đồng hành giúp người mắc ADHD cải thiện nhanh hơn.
Lưu ý:
- ADHD không nên tự điều trị
- Cần được chẩn đoán bởi bác sĩ chuyên khoa
- Điều trị cần kiên trì, không có hiệu quả ngay lập tức