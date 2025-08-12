Ngày 11/8, tại buổi thông tin báo chí về việc sử dụng chất kích thích ở thanh thiếu niên, các chuyên gia Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo nguy cơ rối loạn tâm thần do dùng nghiện chất.

Trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân (21 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) vào bệnh viện trong tình trạng mất ngủ, cáu gắt. Theo người nhà, bệnh nhân bắt đầu sử dụng nhiều loại chất kích thích: N2O, ketamine, cần sa, thuốc lá điện tử… khoảng 5 năm nay. Ban đầu, bệnh nhân chỉ dùng khi vui chơi, tụ tập được bạn bè rủ rê vì cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hưng phấn.

Khi không sử dụng nghiện chất, người bệnh thấy bồn chồn, bứt rứt, chán nản. Cô gái này sử dụng với tần suất và số lượng ngày càng tăng. Kèm theo đó, người bệnh nghe thấy tiếng nói trong đầu nên ngồi lẩm bẩm tự trò chuyện. Bệnh nhân trở nên dễ cáu gắt, có lúc chửi mắng, đánh mẹ.

Hình ảnh các dạng thuốc lá điện tử.

Gia đình đã đưa bệnh nhân đi khám và điều trị chuyên khoa tâm thần, bệnh thuyên giảm. 3-4 tháng nay, cô tự ý dừng thuốc, các triệu chứng cười 1 mình vô cớ, lẩm bẩm, dễ cáu gắt, đánh người nhà xuất hiện trở lại. Đêm bệnh nhân ngủ kém, ăn uống thất thường nên được đưa vào Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chứng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy, chất kích thích với triệu chứng hỗn hợp.

Trước đó, bệnh viện này cũng tiếp nhận trường hợp nữ 27 tuổi (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) vì hút thuốc lá điện tử quá nhiều, có các hành vi bất thường. Theo chia sẻ của gia đình, X. bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ 8 năm trước. Càng ngày X. càng hút nhiều hơn, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, mệt mỏi, đờ đẫn.

Mẹ của X. phát hiện con gái hay nói chuyện không liên quan, khi mọi người gọi hay nói chuyện thì không tập trung hoặc trả lời chậm. Gia đình đã đưa X. đi khám tại Viện Sức khỏe tâm thần và bác sĩ chẩn đoán cô bị rối loạn tâm thần, hành vi do sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe tâm thần, một số thanh thiếu niên sử dụng và lạm dụng số lượng lớn các chất: nicotine, rượu, cần sa, methamphetamine, MDMA, N20...

“Những người sử dụng thuốc lá khi 11-19 tuổi có nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn. Sử dụng thuốc lá hằng ngày có liên quan đến tăng nguy cơ và tuổi khởi phát bệnh sớm hơn. Các gene liên quan rối loạn tâm thần đã được chứng minh là trùng lặp với các gene liên quan đến hút thuốc lá”, bác sĩ Long thông tin.

Với những trường hợp như trên, các bác sĩ đưa ra các thành phần cơ bản của việc điều trị như trị liệu tâm lý cá nhân; tư vấn các chất chuyên biệt; các nhóm tự hỗ trợ giáo dục về lạm dụng chất.

Các chương trình phòng chống tái nghiện và xét nghiệm nước tiểu ngẫu nhiên. Ngoài ra, liệu pháp gia đình và can thiệp dược lý tâm thần cũng được cân nhắc thêm vào điều trị.

Bác sĩ Bùi Văn Toàn, Viện Sức khỏe tâm thần, cho hay ở tuổi vị thành niên trẻ thường muốn khẳng định bản thân nhưng nhận thức còn hạn chế, dễ bị dụ dỗ. Ban đầu, cảm giác hưng phấn khiến trẻ tò mò, nhưng rất nhanh sau đó là sự lệ thuộc.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần quan sát kỹ hành vi của con, đặc biệt khi thấy sự thay đổi đột ngột về tâm trạng, thói quen sinh hoạt. Nếu nghi ngờ, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn sớm.