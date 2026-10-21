Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (AEON Finance) thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 12/10/2026, địa điểm đặt trụ sở chính mới của AEON Finance được chuyển đến Tầng 23 và Tầng 24, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

Việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. AEON Finance thông báo đến khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thuận tiện trong quá trình liên hệ, giao dịch và phối hợp công việc.

Thông tin liên hệ AEON Finance:

· Tên doanh nghiệp: Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (AEON Finance).

· Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 23 và tầng 24, Tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

· Website: https://aeonfinance.vn/

· Hotline: 1900 23 23 56

(Nguồn: AEON Finance)