Đây là bước đi nhằm củng cố năng lực tài chính và tạo thêm nguồn lực để AEON Finance tiếp tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng tại Việt Nam.

Là thành viên của AEON Financial Service Co., Ltd (AFS) - một công ty thuộc Tập đoàn bán lẻ AEON - AEON Finance kế thừa định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời theo đuổi mục tiêu mang các giải pháp tài chính đến gần hơn với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

Việc tăng vốn điều lệ không đơn thuần là mở rộng quy mô tài chính mà còn là sự chuẩn bị cho những định hướng phát triển dài hạn trong bối cảnh nhu cầu về các dịch vụ tài chính thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận ngày càng gia tăng.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng nền tảng vững chắc để đồng hành cùng khách hàng trong những nhu cầu thiết thực của cuộc sống. Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty có thêm nguồn lực để tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, đầu tư công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tương lai", đại diện AEON Finance chia sẻ.

Triết lý phát triển của AEON Finance được hình thành từ niềm tin rằng mọi hoạt động kinh doanh cần bắt đầu từ khách hàng và hướng tới việc đóng góp cho cộng đồng. Từ triết lý "Tôn trọng con người" và quan điểm "Khách hàng là giá trị cốt lõi", AEON Finance luôn coi việc nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Định hướng này cũng được thể hiện trong mục tiêu hoạt động của AFS nói chung và AEON Finance nói riêng: “Đưa tài chính đến gần hơn với mọi người, bằng sự tận tâm với từng cá nhân, góp phần mang lại sự an tâm và những giá trị tích cực trong cuộc sống hằng ngày”.

Trong thời gian qua, AEON Finance liên tục đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình vận hành nhằm gia tăng tính thuận tiện trong quá trình tiếp cận dịch vụ. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường năng lực quản trị và phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, AEON Finance cũng hướng tới việc xây dựng các mối quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác và cộng đồng thông qua các nguyên tắc minh bạch, chính trực và trách nhiệm.

Việc nâng vốn điều lệ lên 2.550 tỷ đồng được xem là một dấu mốc mới trong quá trình phát triển của AEON Finance tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng cuộc sống ổn định và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON Finance Weciste: https://aeonfinance.vn/

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(Nguồn: AEON Finance)