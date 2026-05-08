Đại gia ngân hàng Việt chạy đua vốn tỷ USD

6 ngân hàng Việt có vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng đều lên kế hoạch bứt phá ngoạn mục về quy mô vốn điều lệ trong năm 2026, trong đó có 5 ngân hàng sẽ lần đầu vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, 6 ngân hàng thương mại trong nước đã đạt quy mô vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng, lần lượt gồm: Vietcombank 83.557 tỷ đồng, MB 80.550 tỷ đồng, VPBank 79.339 tỷ đồng, VietinBank 77.669 tỷ đồng, Techcombank 70.862 tỷ đồng và BIDV 70.213 tỷ đồng.

Top 6 ngân hàng trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua phương án tăng vốn điều lệ ngay trong năm nay, mở ra cuộc đua về quy mô vốn điều lệ giữa các ngân hàng lớn. Thứ tự về quy mô vốn cũng sẽ có sự thay đổi vào cuối năm nay.

Trong đó, VietinBank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB dự kiến sẽ có quy mô vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng.

Techcombank dự kiến sẽ bứt phá từ vị trí thứ 5 vươn lên dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn điều lệ khi phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới). Phương án này sẽ giúp vốn điều lệ của Techcombank tăng thêm 42.517 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ tăng thêm 42.876 tỷ đồng, từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng.

Thứ hạng về quy mô vốn điều lệ của VPBank cũng sẽ cải thiện thêm một bậc, từ vị trí thứ ba lên vị trí thứ hai, khi ngân hàng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,04% và chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại.

Với VietinBank, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 105.000 tỷ đồng sau khi dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, phương án này cần phải chờ phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Còn tại BIDV, ngân hàng cho biết vừa hoàn tất việc chào bán riêng lẻ hơn 258 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư, tương ứng 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành.

Hiện BIDV tiếp tục triển khai phương án tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại năm 2023.

Nếu được cơ quan chức năng phê duyệt phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, BIDV có thể nâng vốn điều lệ lên hơn 105.000 tỷ đồng.

Phương án nâng vốn điều lệ vượt trăm nghìn tỷ cũng được Ngân hàng Quân đội (MB) thông qua, từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,5%.

Kế hoạch tăng vốn của MB được triển khai theo ba cấu phần chính: trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Vietcombank cũng không đứng ngoài cuộc đua tăng vốn “khủng” khi ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên thêm tối đa 10.687 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất kế hoạch trong năm nay, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 94.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước sự bứt phá của các ngân hàng trên, có thể Vietcombank sẽ đánh mất vị trí dẫn đầu, tụt xuống thứ 6.

Theo các ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các chỉ tiêu an toàn, nâng cao quản trị rủi ro và tạo dư địa mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng nhỏ cũng tăng tốc

Bên cạnh cuộc đua trị giá tỷ đô, áp lực đạt chuẩn Basel III cũng khiến các ngân hàng nhỏ chạy đua tăng vốn trong năm nay. Trong đó, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng bằng phát hành riêng lẻ nhằm tăng cường năng lực tài chính, lên 29.279 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT NCB, bà Bùi Thị Thanh Hương cho biết nếu hoàn thành phương án tăng vốn, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng có nền tảng tài chính vững chắc, cải thiện chi phí vốn; đặc biệt là đảm bảo các hệ số an toàn vốn theo quy định.

Nếu xét về tỷ lệ tăng vốn, NCB là ngân hàng đạt mức tăng trưởng mạnh nhất với mức vốn điều lệ tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 2 năm.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%, tương đương hơn 399 triệu cổ phiếu và tổng giá trị phát hành gần 4.000 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, ngay sau khi được các cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

Còn tại Ngân hàng Bản Việt (BVBank), vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 3.504 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 2:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Tổng vốn điều lệ sau khi tăng là 9.912 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng như ABBank, VietBank cũng thông qua kế hoạch tăng vốn lần lượt lên 13.400 tỷ đồng và 15.500 tỷ đồng.