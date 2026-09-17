Ngày 16/9, tại Hà Nội, Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) và Công ty cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương (giai đoạn 1).

Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn tín dụng cho Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Thêm nguồn lực dài hạn cho cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Theo hợp đồng ký kết, Agribank cấp khoản vay tối đa 2.987 tỷ đồng để giải ngân chi phí đầu tư các hạng mục, công việc của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Hợp đồng BOT.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ngay từ khi tham gia dự án, T&T cùng các thành viên trong liên danh nhà đầu tư đã xác định đây không đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là trách nhiệm, cam kết của nhà đầu tư đối với sự phát triển của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương phát biểu tại Lễ ký kết

“Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp dự án và Agribank không chỉ mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi bên mà còn góp phần khơi thông nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế”, ông Nghị nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Xuất, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, bên cạnh lĩnh vực "Tam nông" truyền thống, Agribank cũng dành một nguồn lực lớn tham gia vào các dự án hạ tầng và những dự án trọng điểm quốc gia.

Ông Lê Văn Xuất, Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, Agribank sẽ đồng hành toàn diện, xuyên suốt với chủ đầu tư từ giai đoạn xây dựng cơ bản cho đến giai đoạn vận hành dự án.

Gần 8.000 tỷ đồng vốn tín dụng cho tuyến cao tốc trọng điểm

Việc Agribank tham gia tài trợ vốn đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện cấu trúc tài chính cho cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Trước đó, ngày 11/8, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng đã ký hợp đồng cho dự án này vay gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo phương án tài chính, Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 17.717,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 7.760,8 tỷ đồng; phần vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thu xếp là 9.957 tỷ đồng, bao gồm 1.992 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay từ VDB, Agribank.

Như vậy, với khoản vay từ Agribank, tổng nguồn vốn tín dụng được hai định chế tài chính cam kết dành cho dự án lên tới 8.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% phần vốn mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thu xếp, qua đó tạo nền tảng tài chính quan trọng cho quá trình triển khai công trình.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 73,62 km. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giao thông T&T (đơn vị thành viên T&T Group) cùng 2 đối tác liên doanh đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ khép kín toàn bộ trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. Hồ Chí Minh – Tây Nguyên; đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, du lịch, logistics của tỉnh Lâm Đồng cũng như toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

Sự đồng hành của Agribank và VDB đối với dự án cho thấy khả năng kết nối giữa nguồn lực Nhà nước, nhà đầu tư tư nhân và hệ thống tài chính – ngân hàng trong triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn. Đây cũng là nền tảng để nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung nguồn lực cho giai đoạn triển khai tiếp theo, hướng tới sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Bên cạnh cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, T&T Group cũng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược của quốc gia, trong đó có Cảng hàng không Quảng Trị và Dự án thành phần 3 Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Trong lĩnh vực logistics, T&T Group cùng đối tác Singapore phát triển Việt Nam SuperPort – “siêu cảng” logistics thông minh tiên phong trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN. Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, các dự án như Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, Khu công nghiệp Vàm Cống đang mở rộng không gian sản xuất tại các địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã vận hành và đang đầu tư các dự án với tổng công suất gần 2.900 MW, đồng thời tiếp tục phát triển danh mục khoảng 14.000 MW điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và các nguồn năng lượng sạch khác. Nổi bật là Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào. Chỉ trong 7 tháng đầu vận hành thương mại, cụm 48 tuabin của dự án đã mang về khoảng 36,5 triệu USD doanh thu. Mỗi năm, Savan 1 cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.

(Nguồn: T&T Group)