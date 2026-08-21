Những con số dẫn tới bước chuyển chiến lược

Hơn 1,6 tỷ km vận chuyển tương đương khoảng 41.000 vòng quanh trái đất, số đơn hàng hoàn thành tăng khoảng 3.000 lần, sản lượng hàng hóa tăng gần 170 lần và mạng lưới hiện diện tại hơn 20 tỉnh thành - những con số cho thấy quy mô phát triển của Ahamove sau 11 năm. Phía sau các chỉ số tăng trưởng đã phần nào hé lộ quá trình mở rộng nhanh chóng của thị trường giao vận. Bên cạnh nhu cầu giao hàng nhỏ lẻ, tức thời trong nội thành, ngày càng nhiều doanh nghiệp cần vận chuyển hàng cồng kềnh, chuyển kho, tiếp hàng thường xuyên cho chuỗi cửa hàng hoặc phân phối hàng hóa theo lô.

Nhận định hai nhóm nhu cầu thị trường này khác nhau về loại hàng, tải trọng, tần suất và yêu cầu vận hành, Ahamove đã từng bước mở rộng dải vận tải để giải quyết bài toán giao vận ở các quy mô khác nhau. Khởi đầu với dịch vụ giao hàng bằng xe máy tại Hà Nội và TP.HCM, Ahamove dần bổ sung ba gác, bán tải, xe van và xe tải có tải trọng từ 500kg đến 5 tấn trong giai đoạn từ năm 2015 - 2026.

Đặc biệt trong năm 2025, Ahamove khẳng định vai trò của một “Chuyên gia chuyển nhà” khi tiếp tục ra mắt dịch vụ Chuyển nhà, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Việc mở rộng dải tải trọng này giúp Ahamove nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thuê xe tải chở hàng đang gia tăng, đồng thời giúp khách hàng có thể kết hợp lựa chọn linh hoạt loại hình phương tiện ở nhiều mức tải trọng trong khâu vận tải hàng hóa.

Số liệu thống kê của Ahamove cho thấy, tỷ lệ ghép đơn và hoàn thành duy trì trên 98,5%; thời gian chờ tài xế nhận đơn trung bình dưới 10 phút, kể cả trong giờ cao điểm hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Giá dịch vụ được hiển thị trước, hàng hóa có chính sách bảo hiểm và hạn mức thu hộ COD lên tới 10 triệu đồng. Những yếu tố này giúp doanh nghiệp chủ động bổ sung năng lực vận tải theo nhu cầu, giảm phụ thuộc vào đội xe cố định và linh hoạt điều phối phương tiện trong các giai đoạn cao điểm.

Công nghệ AI phía sau mỗi chuyến xe

Việc sở hữu nhiều loại phương tiện chưa đủ để trở thành một đơn vị vận tải đa phương thức. Ý thức rõ điều này, Ahamove đã trải qua hành trình xây dựng năng lực công nghệ AI để điều phối hệ thống giao vận vừa đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, vừa duy trì chất lượng ổn định khi quy mô mạng lưới mở rộng.

Công nghệ AI trở thành “ADN” giúp Ahamove tinh gọn khâu vận hành, nâng cao hiệu suất toàn hệ thống giao vận.

Ahamove không xem AI là một tính năng riêng lẻ mà tích hợp công nghệ này vào nhiều khâu nhằm tinh gọn vận hành và nâng cao hiệu quả kết nối giữa khách hàng, tài xế và phương tiện. Trong đó, hệ thống tự động điều phối đơn hàng (AI auto-dispatch) giữ vai trò tối ưu hiệu suất giao vận. Dựa trên các dữ liệu như vị trí tài xế, lộ trình và loại phương tiện, thuật toán phân bổ đơn hàng theo phương án phù hợp, qua đó hạn chế quãng đường di chuyển rỗng của tài xế và rút ngắn thời gian chờ của khách hàng.

Ở phía người dùng, trợ lý ảo AhAI được tích hợp trên ứng dụng, hỗ trợ tạo đơn bằng giọng nói. Thay vì nhập địa chỉ và thông tin đơn hàng theo cách thủ công, người dùng có thể thao tác nhanh hơn thông qua tính năng nhận diện và xử lý giọng nói. Đây là một trong những cách Ahamove đưa AI vào các điểm chạm trực tiếp, giúp trải nghiệm đặt đơn thuận tiện và linh hoạt hơn. Phía sau lớp trải nghiệm đó là các thuật toán tối ưu hóa giao vận nhằm giải quyết đồng thời bài toán tốc độ và chi phí.

Trong bối cảnh giao hàng nhanh thường kéo theo chi phí cao, khả năng điều phối phương tiện, ghép đơn và tối ưu lộ trình giúp Ahamove nâng cao hiệu suất khai thác mạng lưới, qua đó duy trì mức giá cạnh tranh và chất lượng giao hàng ổn định.

“Sinh nhật chuyển mình” lớn lên cùng niềm tin của khách hàng

Sau 11 năm, “tài sản” quan trọng nhất của Ahamove là sự gắn bó của cộng đồng khách hàng và tài xế: Hơn 10% khách hàng từ năm đầu tiên 2015 vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ, khoảng một phần ba khách hàng ở các thế hệ tiếp theo duy trì gắn bó sau 5 năm, hơn 1.000 tài xế đã đồng hành với nền tảng trên 8 năm. Trong một thị trường mà người dùng và tài xế có nhiều lựa chọn, những con số này không chỉ phản ánh khả năng duy trì mạng lưới, mà còn cho thấy niềm tin được tích lũy qua từng đơn hàng.

“Tài sản” quan trọng nhất của Ahamove là sự gắn bó của cộng đồng khách hàng và tài xế sau 11 năm hoạt động.

Các yếu tố này đã tạo nên động lực để Ahamove lựa chọn “Sinh nhật chuyển mình” làm thông điệp cho tuổi 11. Từ ứng dụng giao hàng bằng xe máy, Ahamove từng bước khẳng định vị thế của một “Chuyên Gia Giao Hàng” thực thụ. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng được tối ưu và số hóa, hành trình của Ahamove cho thấy nền tảng công nghệ “Made in Vietnam”, khi am hiểu thị trường và kiên định giải quyết bài toán giao vận cốt lõi, hoàn toàn có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh ngay trên sân nhà.

(Nguồn: Ahamove)