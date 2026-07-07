Trong lịch sử phát triển của nhân loại, mỗi công nghệ nền tảng đều làm thay đổi cách xã hội vận hành. Điện làm thay đổi nhà máy, đô thị và đời sống gia đình. Internet làm thay đổi cách con người giao tiếp, học tập, kinh doanh và tiếp cận thông tin. Còn trí tuệ nhân tạo đang mở ra một giai đoạn mới: không chỉ kết nối con người với thông tin, mà còn tham gia vào quá trình phân tích, dự báo, ra quyết định và tổ chức công việc.

Khi AI hiện diện trong hầu hết ngành nghề, từ y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, sản xuất, nông nghiệp đến quản trị công, câu hỏi quan trọng là xã hội sẽ vận hành ra sao khi AI trở thành một phần của hạ tầng kinh tế, dịch vụ công và đời sống hằng ngày.

AI không chỉ kết nối con người với thông tin, mà đang trở thành một phần của hạ tầng vận hành xã hội hiện đại. Ảnh: midjourney

Trước hết, AI sẽ làm thay đổi cách các tổ chức ra quyết định. Nếu trước đây nhiều quyết định chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quy trình hành chính và dữ liệu tổng hợp thủ công, thì trong kỷ nguyên AI, quá trình này có thể được hỗ trợ bởi dữ liệu lớn, mô hình dự báo và các hệ thống cảnh báo sớm.

Một bệnh viện có thể dự báo nguy cơ quá tải, một doanh nghiệp có thể phân tích nhu cầu thị trường theo thời gian thực, còn một thành phố có thể điều tiết giao thông dựa trên mật độ phương tiện, thời tiết và các sự kiện trong ngày.

AI không thay con người quyết định mọi việc. Giá trị lớn nhất của AI là giúp con người nhận ra những tín hiệu khó thấy, phát hiện bất thường, gợi ý phương án và mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau. Những quyết định liên quan đến đạo đức, phân bổ nguồn lực, trách nhiệm xã hội và tác động đến con người vẫn cần sự phán đoán của con người.

Trong y tế, AI có thể hỗ trợ đọc hình ảnh chẩn đoán, tóm tắt bệnh án, theo dõi bệnh mạn tính và cảnh báo sớm nguy cơ diễn biến nặng. Nhờ đó, hệ thống y tế có thể chuyển dần từ chữa bệnh bị động sang chăm sóc sức khỏe chủ động hơn. Trong giáo dục, AI giúp giáo viên nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và nhu cầu hỗ trợ riêng của từng học sinh, từ đó cá nhân hóa việc học. Nhưng giáo dục trong kỷ nguyên AI không chỉ là học cách dùng công cụ, mà còn là rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm số.

Trong sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động, AI sẽ trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Công việc lặp lại sẽ được tự động hóa nhiều hơn, trong khi các kỹ năng như hiểu dữ liệu, phối hợp với hệ thống thông minh, sáng tạo giải pháp, quản trị rủi ro và giao tiếp với con người sẽ ngày càng quan trọng.

Trong quản trị công, AI có thể giúp chính quyền phục vụ người dân hiệu quả hơn. Các dịch vụ hành chính có thể được tự động hóa một phần, giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ. Dữ liệu dân cư, giao thông, y tế, giáo dục và môi trường có thể được phân tích để hỗ trợ hoạch định chính sách. Một chính quyền đô thị có thể sử dụng AI để dự báo ngập úng, điều tiết giao thông, phân bổ nguồn lực y tế hoặc phát hiện điểm nóng về an toàn xã hội. Khi đó, quản trị không chỉ dựa vào báo cáo sau sự việc, mà có thể chuyển sang mô hình phản ứng nhanh và dự báo sớm hơn.

Xã hội trong kỷ nguyên AI cần một mô hình đào tạo lại và học tập suốt đời. Kiến thức học ở trường không còn đủ cho cả sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ. Người lao động cần được hỗ trợ cập nhật kỹ năng, doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo nội bộ, còn nhà nước cần có chính sách để những nhóm dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau.

Tương lai không chỉ là xã hội kết nối, mà là xã hội được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Midjourney

Vì vậy, một xã hội vận hành tốt với AI cần dữ liệu tin cậy, con người đủ năng lực kiểm soát công nghệ và một khung quản trị rõ ràng vì lợi ích công cộng.

Trong tương lai, AI có thể hiện diện âm thầm trong nhiều hoạt động hằng ngày, từ đặt lịch khám, học tập, ngân hàng đến giao thông. Vận hành xã hội trong kỷ nguyên AI không phải là xây dựng một xã hội do máy móc điều khiển, mà là thiết kế lại cách con người sử dụng dữ liệu, tri thức và công nghệ để giải quyết vấn đề phức tạp. AI chỉ thật sự có giá trị khi được quản trị tốt, còn con người vẫn giữ vai trò trung tâm: đặt mục tiêu, kiểm soát rủi ro và bảo đảm công nghệ hướng tới một xã hội nhân văn, bao trùm, bền vững hơn.

(Nguồn: VLAB Innovation)