Chính xác

Theo thông tin của Hội đồng cung cấp mặt trận công bố ngày 10/7/1954 được TS Lê Trung Kiên (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trích dẫn, mặt trận Điện Biên Phủ được cung cấp tổng số hơn 25.000 tấn gạo, 907 tấn thịt và hàng nghìn tấn thực phẩm khác; trong đó, nhân dân Tây Bắc đã dồn tâm huyết và vật lực cho bộ đội 7.310 tấn gạo, gần 400 tấn thịt, 700 - 800 tấn rau xanh. Riêng lượng gạo mà nhân dân Tây Bắc đóng góp chiếm khoảng 27% số lượng phải huy động cho toàn chiến dịch và chiếm 47% lượng gạo sử dụng ngay tại mặt trận. Đó là chưa kể số lương thực mà nhân dân các bản mường trực tiếp đưa đến ủng hộ các đơn vị.

Cuốn sách "Âm vang Điện Biên" (Nxb Quân đội nhân dân) thông tin thêm:

"Tổng kết về việc vận tải bằng sức người gánh bộ trong chiến dịch Tây Bắc trước đây, kinh nghiệm được rút ra là muốn đưa gạo từ Thanh Hóa lên Nghĩa Lộ, thì cứ 1kg gạo đến đích phải mất 24kg ăn dọc đường. Ở chiến dịch Điện Biên này, để có 25.000 tấn gạo, phải huy động gấp 24 lần, tức khoảng 600.000 tấn. Mà muốn có 600.000 tấn gạo phải thu được và tổ chức xay giã hơn 900.000 tấn thóc. Giả định, nếu có thu được cũng không thể vận chuyển lên kịp, vì đường đi bộ quá xa.

Để giải bài toán hóc búa ấy, Bộ Chính trị và Chính phủ đã động viên nhân dân hai tỉnh Lai Châu và Sơn La tiết kiệm để đóng góp lượng gạo tại chỗ, giảm số gạo phải đưa từ hậu phương lên. Nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp một lượng gạo rất lớn 7.360 tấn... Kết quả đó thật vượt cả ước mơ. Cùng lúc, các bạn Lào lại ủng hộ 310 tấn gạo thu được của địch sau Chiến thắng Thượng Lào. Các bạn Trung Quốc viện trợ 1.700 tấn gạo".

Chiến dịch Điện Biên Phủ huy động nhiều dân công miền ngược, miền xuôi, với hàng chục triệu ngày công; hơn 21.000 lượt xe đạp thồ cùng các phương tiện vận tải khác. Trong đó, riêng nhân dân Tây Bắc huy động hơn 31.000 dân công ngắn hạn, gần 1.3 triệu công làm cầu đường và gần 1.000 ngựa thồ phục vụ chiến dịch.

Kết quả đó khẳng định vai trò to lớn của hậu phương, hậu cần tại chỗ, như đúc kết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ tinh thần tích cực phục vụ tiền tuyến của anh chị em dân công, của đồng bào Tây Bắc và đồng bào hậu phương.