Chính xác

Trạng nguyên Nguyễn Hiền sinh năm 1235 và dự kỳ thi đình vào năm Đinh Mùi (1247). Tính theo tuổi thời bấy giờ, ông đỗ Trạng nguyên khi mới 12 tuổi, trở thành Trạng nguyên trẻ nhất trong nền khoa bảng Việt Nam.

Từ năm 11 tuổi, Nguyễn Hiền đã nổi tiếng khắp vùng và được mệnh danh là "thần đồng". Nhiều người tìm đến thử tài và đều thán phục trước khả năng ứng đối, học đâu nhớ đó của ông.



