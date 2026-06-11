1. Ai là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?
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Mạc Đĩnh Chi
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- Lê Quý Đôn0%
- Nguyễn Hiền0%
- Nguyễn Bỉnh Khiêm0%Chính xác
Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Nguyễn Hiền là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông sinh năm 1235 tại làng Vương Miện (trước đây thuộc xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).
2. Ông đỗ Trạng nguyên khi bao nhiêu tuổi?
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11 tuổi
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- 12 tuổi0%
- 13 tuổi0%
- 14 tuổi0%Chính xác
Trạng nguyên Nguyễn Hiền sinh năm 1235 và dự kỳ thi đình vào năm Đinh Mùi (1247). Tính theo tuổi thời bấy giờ, ông đỗ Trạng nguyên khi mới 12 tuổi, trở thành Trạng nguyên trẻ nhất trong nền khoa bảng Việt Nam.
Từ năm 11 tuổi, Nguyễn Hiền đã nổi tiếng khắp vùng và được mệnh danh là "thần đồng". Nhiều người tìm đến thử tài và đều thán phục trước khả năng ứng đối, học đâu nhớ đó của ông.
3. Ông cũng là trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Nguyễn Hiền là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, nhưng không phải là trạng nguyên đầu tiên.
Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, danh hiệu Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) lần đầu xuất hiện tại khoa thi năm 1246 dưới triều vua Trần Thái Tông. Người đỗ Trạng nguyên đầu tiên của nước Đại Việt là Nguyễn Quan Quang, quê ở vùng Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).
Trong danh sách 47 vị trạng nguyên được ghi danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Quan Quang đứng đầu, tiếp theo là Nguyễn Hiền.
4. Vì sao sau khi đỗ Trạng nguyên, ông không được bổ dụng làm quan ngay mà phải về quê 3 năm?
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Vì ông muốn về chăm sóc mẹ già.
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- Vì vua cho rằng ông còn quá nhỏ, chưa biết lễ.0%
- Vì ông muốn tiếp tục học thêm về Phật giáo.0%
- Vì triều đình chưa có vị trí quan lại phù hợp.0%Chính xác
Theo sử sách chép lại, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, vì Trạng còn quá trẻ nên nhà vua cho Nguyễn Hiền về học lễ, vài năm sau sẽ bổ dụng.
5. Theo giai thoại nổi tiếng, ông đã giúp triều đình giải câu đố nào của sứ thần Trung Hoa?
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Giải bài toán chia ruộng
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- Viết bài phú về chim phượng hoàng0%
- Xâu sợi chỉ qua ruột ốc xoắn0%
- Làm thơ trong một đêm0%Chính xác
Tương truyền, trong một lần sang Đại Việt, sứ thần Trung Hoa đưa ra một con ốc xoắn và yêu cầu triều đình xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột ốc. Viên sứ tuyên bố chỉ vào thành nếu người Đại Việt giải được thử thách này.
Khi viên quan đến hỏi ý kiến, Nguyễn Hiền đã thông qua đám trẻ chăn trâu hát bài đồng dao chỉ cách: "Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng/Bên thì lấy giấy mà bưng/Bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang".
6. Sau khi vào triều làm quan, ông được bổ nhiệm đến chức vụ nào?
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Thượng thư Bộ Công
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- Thượng thư Bộ Hộ0%
- Tể tướng0%
- Quốc tử giám Tế tửu0%Chính xác
Sau khi được triệu về triều, Nguyễn Hiền tiếp tục học Tam giáo và được bổ nhiệm làm quan đến chức Thượng thư Bộ Công.
Theo các tư liệu dân gian và thần tích địa phương, trong những năm làm quan, Nguyễn Hiền đã có nhiều đóng góp trong việc giúp vua trị nước và chăm lo đời sống nhân dân.
7. Ông qua đời khi bao nhiêu tuổi?
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21 tuổi
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- 25 tuổi0%
- 30 tuổi0%
- 40 tuổi0%Chính xác
Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, trạng nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, thọ 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc truy phong ông là "Đại vương thành hoàng" và tôn làm thần ở 32 nơi.
Hiện nay, tại đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thôn Dương A (Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định trước đây) còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc phả nói về sự nghiệp của ông, trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau:
"Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc/Vạn niên thiên tuế lập tam tài"
Tạm dịch là: "Mười hai tuổi khai khoa hai nước/Nghìn năm ghi mãi chữ tam tài".
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Trạng nguyên Nguyễn Hiền
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