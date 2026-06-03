Chính xác

Theo nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng (báo Quân đội Nhân dân), danh tướng Phạm Thế Hiển sinh năm 1803 tại làng Luyến Khuyết (sau này thuộc tỉnh Thái Bình), trong một gia đình có truyền thống Nho học. Nổi tiếng thông minh và ham học từ nhỏ, ông đỗ cử nhân năm 25 tuổi, đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân năm 26 tuổi. Trải qua nhiều chức vụ quan trọng ở cả triều đình và địa phương, ông trở thành vị quan được các vua triều Nguyễn tin cậy và trọng dụng.

Khi danh tướng Phạm Thế Hiển qua đời năm 1861, giới văn thân, sĩ phu Phú Yên đã viết câu đối tiễn biệt ông, trong đó có câu: “Đà Nẵng trạch Hải Vân Nam, vũ bất tích tử, văn bất ái tiền, thiên hạ thái bình tương hữu nhất” (nghĩa là: Trấn cửa Đà Nẵng phía Nam Hải Vân, làm quan võ không sợ chết, làm quan văn không tham tiền, lòng chỉ mong cho thiên hạ thái bình).