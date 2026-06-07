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Theo Bloomberg, năm 2025, 25 gia tộc giàu nhất hành tinh sở hữu tổng tài sản lên tới 2.900 tỷ USD. Trong đó, gia tộc Walton, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart (Mỹ), tiếp tục đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, tài sản ròng của gia tộc Walton vượt 500 tỷ USD.

Walmart hiện là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu, đạt 681 tỷ USD với hơn 10.750 cửa hàng trên toàn cầu. Ba thế hệ nhà Walton sở hữu khoảng 44% cổ phần doanh nghiệp.