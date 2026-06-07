1. Gia tộc nào giàu nhất thế giới?
-
Hermes (Pháp)
0%
- Thomson (Canada)0%
- Al Saud (Ả Rập Xê Út)0%
- Walton (Mỹ)0%Chính xác
Theo Bloomberg, năm 2025, 25 gia tộc giàu nhất hành tinh sở hữu tổng tài sản lên tới 2.900 tỷ USD. Trong đó, gia tộc Walton, nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart (Mỹ), tiếp tục đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, tài sản ròng của gia tộc Walton vượt 500 tỷ USD.
Walmart hiện là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới xét theo doanh thu, đạt 681 tỷ USD với hơn 10.750 cửa hàng trên toàn cầu. Ba thế hệ nhà Walton sở hữu khoảng 44% cổ phần doanh nghiệp.
2. Gia tộc thuộc top giàu nhất thế giới Wertheimer sở hữu thương hiệu nổi tiếng nào?
-
Gucci
0%
- Chanel0%
- Dior0%
- Prada0%Chính xác
Anh em nhà Wertheimer hiện sở hữu hãng thời trang Chanel. Khối tài sản 85,6 tỷ USD của họ bắt nguồn từ khoản đầu tư thức thời của người ông vào huyền thoại Coco Chanel từ thập niên 1920. Năm 2024, Chanel đạt doanh thu 18,7 tỷ USD, tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" cho gia tộc này.
3. Gia tộc Hermes, một trong những gia tộc giàu nhất thế giới, nổi tiếng với lĩnh vực nào?
-
Dầu khí
0%
- Thời trang xa xỉ0%
- Công nghiệp và năng lượng0%
- Truyền thông0%Chính xác
Gia tộc Hermes sở hữu 184,5 tỷ USD nhờ triết lý kinh doanh đi ngược lại số đông là bán sự khan hiếm. Herme nổi tiếng với những chiếc túi thương hiệu Birkin, có giá lên tới hàng trăm nghìn USD.
Hơn 100 thành viên gia đình qua 6 thế hệ hiện vẫn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ tập đoàn. Mô hình quản trị gia đình bền vững giúp Hermes duy trì biên lợi nhuận khổng lồ và vị thế độc tôn trong ngành thời trang xa xỉ.
4. Gia tộc Mars sở hữu thương hiệu kẹo nổi tiếng nào sau đây?
-
Alpenliebe
0%
- M&M's0%
- Chupa Chups0%
- Ferrero Rocher0%Chính xác
Frank Mars (Mỹ) bắt đầu bán kẹo năm 1902 ở tuổi 19. Công ty ông thành lập sau này trở nên nổi tiếng. Người tiêu dùng biết đến Mars qua socola M&M’s hay Snickers, nhưng giới tài chính lại nhìn nhận họ là ông trùm ngành chăm sóc thú cưng. Mảng kinh doanh này hiện đóng góp hơn một nửa doanh thu cho đế chế 143,4 tỷ USD.
Dù sở hữu quy mô khổng lồ, gia đình này vẫn duy trì truyền thống ẩn dật và văn hóa doanh nghiệp bí ẩn bậc nhất nước Mỹ.
5. Quốc gia nào nhiều tỷ phú nhất thế giới hiện nay?
-
Ấn Độ
0%
- Mỹ0%
- Trung Quốc0%
- Pháp0%Chính xác
Năm 2025, Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 924 người, chiếm gần 1/3 tổng số tỷ phú toàn cầu. Năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thêm 87 tỷ phú tự thân. Đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt nhờ trí tuệ nhân tạo, đã giúp tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt.
-
Xem thêm về:
-
tỷ phú
-
gia tộc giàu có
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Mỹ
- M&M's
- Thời trang xa xỉ
- Chanel
- Thomson (Canada)