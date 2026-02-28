Trong làng giải trí Việt, thế hệ con cái của các ngôi sao không chỉ thừa hưởng tài năng mà còn sở hữu nhan sắc khiến công chúng trầm trồ.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh.

Sinh năm 2006, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - ái nữ nhà MC Quyền Linh có đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú, càng lớn càng trổ mã. Với chiều cao 1,7m, gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền dễ thương, Lọ Lem hiện theo học tại Đại học RMIT Việt Nam.

Mới đây, Lọ Lem - con gái của Quyền Linh - gây chú ý khi chia sẻ video ghi lại nhịp sống thường nhật.

Chỉ trong 1 phút ngắn ngủi, Lọ Lem phần nào cho thấy sự đa năng của mình với hình ảnh chơi đàn piano cũng như trổ tài cắm hoa với thao tác tỉ mỉ, chăm chút từng chi tiết. Đáng chú ý nhất là phân đoạn cô ngồi vẽ bình hoa bên hồ bơi.

Trong video, Lọ Lem cũng chia sẻ những thói quen chăm sóc bản thân như chạy bộ buổi sáng, dưỡng da, chăm tóc hay tưới cây. Đoạn clip thu về triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có nhiều tài lẻ.

Devon Trần (Trần Bảo Tiên) bên Trần Bảo Sơn.

Bảo Tiên - con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn - sinh năm 2008, sở hữu chiều cao hơn 1,7m, đôi chân dài và thần thái giống mẹ. Gương mặt hài hòa, gu thời trang cá tính với váy áo gợi cảm, cô được ví như "minh tinh thảm đỏ" khi xuất hiện bên bố mẹ tại sự kiện.

Hiện du học tại Mỹ chuyên ngành dược để thừa kế cơ ngơi của bà nội, Bảo Tiên đam mê thời trang và nhận được sự quan tâm từ các nhãn hàng nhưng cô bé ưu tiên học tập và chưa vội bước chân vào showbiz.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu